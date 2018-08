Trois Aigles parmi les étoiles de la Ligue Can-Am

CAN-AM. Trois joueurs des Aigles de Trois-Rivières ont été récompensés par la Ligue Can-Am. Les noms de Taylor Brennan (3e but), Javier Herrera (voltigeur) et Sam Dexter (joueur défensif) figurent sur l’alignement étoile du Circuit Wolff.

À sa première saison à Trois-Rivières, Brennan a été fumant. Il est le meneur de la Ligue Can-Am pour les circuits (31), les points produits (80), la moyenne de puissance (.579) et les buts sur balles (66).

Javier Herrera a frappé 16 circuits jusqu’à maintenant cette saison, un record personnel depuis son arrivée avec les Aigles en 2015. Le Vénézuélien est au quatrième rang du circuit pour les points produits (60).

Sam Dexter est l’une des plus belles surprises cette saison parmi l’ensemble des joueurs des six formations. L’athlète de 24 ans a maintenu un taux d’efficacité en défensive de .979, soit le meilleur de tous les joueurs d’arrêt-court partant. En 631 manches et deux tiers, il a commis seulement 7 erreurs.

La Ligue Can-Am dévoilera l’identité de la recrue de l’année vendredi, du joueur de l’année samedi et du gérant de l’année dimanche. (JC)

Équipe d’étoiles 2018

Receveur : Luis Alen (Sussex)

1er but : Audy Ciriaco (Sussex)

2e but : Mikey Reynolds (Sussex)

3e but : Taylor Brennan (Trois-Rivières)

Arrêt-court : Yordan Mandulay (Québec)

Voltigeur : Javier Herrera (Trois-Rivières)

Voltigeur : David Harris (New Jersey)

Voltigeur : Kevin Krause (Rockland)

Frappeur désigné : Sébastien Boucher (Ottawa)

Joueur défensif : Sam Dexter (Trois-Rivières)

Lanceur: Jordan Kurokawa (Ottawa)

Releveur : Alex Demchak (Sussex)