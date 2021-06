Tristan Luneau nommé recrue de l’année

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a profité du troisième match de la finale de la Coupe du Président pour remettre trois prix soulignant les plus brillantes recrues de la saison 2020-21, dimanche, au Centre Vidéotron. L’ancien défenseur étoile des Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA), Tristan Luneau, a hérité du titre de Recrue de l’année dans le Circuit Courteau.

Luneau, des Olympiques de Gatineau, a amassé 4 buts et 14 passes en 31 matchs cette saison pour être préféré aux finalistes Evan Nause, des Remparts de Québec, et Pier-Olivier Roy, des Tigres de Victoriaville.

C’est un ancien cerbère du circuit, Martin Biron, qui lui a annoncé la nouvelle sur les écrans géants du Centre Vidéotron.

Le titre de recrue offensive de l’année a été remis au coéquipier de Luneau, l’attaquant Antonin Verreault. L’ailier gauche a inscrit 6 buts et ajouté 23 passes en 31 rencontres. Il met ainsi la main sur le trophée Michel-Bergeron.

Comme le veut la coutume, le trophée de Recrue de l’année est remis à l’un des gagnants des trophées Michel-Bergeron et Raymond-Lagacé. Luneau, le premier choix au total de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ présentée par Fenplast, remporte donc le titre et promet d’être un espoir de premier plan en vue du repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey (LNH). C’est un ancien porte-couleur du Titan de Laval, et membre de la direction du Club de hockey des Canadiens de Montréal, Martin Lapointe, qui lui a livré la bonne nouvelle.