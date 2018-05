Tristan Guillemette, Andréanne Langlois, Laurence Vincent-Lapointe et Luc Sicard dénichent une bourse

BOURSES. Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers, a annoncé le nom des 21 étudiants-athlètes émérites qui se partageront un total de 80 000$. Les Trifluviens Tristan Guillemette et Luc Sicard figurent parmi les heureux élus.

Ces bourses sont remises à l’occasion de la 9e édition du Programme de bourses La Capitale Assurance et services financiers, une remise organisée en collaboration avec la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ).

« En lien étroit avec ses valeurs, La Capitale est vraiment heureuse de participer au développement de 21 jeunes étudiants-athlètes québécois. Grâce à ce partenariat, nous pouvons par ailleurs véhiculer l’importance d’adopter de saines habitudes de vie à toutes les étapes de notre existence», a rappelé M. St-Gelais.

«Je félicite nos boursiers d’être d’extraordinaires exemples de dépassement et de détermination, notamment les athlètes qui se sont distingués aux Jeux olympiques et que nous sommes fiers d’accompagner dans leur parcours.»

Trois types de bourses sont octroyés en 2018, soit quatre d’excellence académique mettant en lumière des résultats scolaires remarquables, 16 de soutien à la réussite académique et sportive favorisant la conciliation du sport et des études, ainsi qu’une de leadership mettant en évidence un modèle d’implication dans sa communauté.

«La collaboration développée avec La Capitale est fort précieuse à nos yeux, car elle est basée sur une belle stabilité ainsi que sur la pérennité de nos actions. En effet, La Capitale renouvelle son soutien à plusieurs de ses boursiers d’année en année. Cette confiance lui permet de suivre leur progression et leur évolution, que ce soit au niveau sportif ou académique», a lancé le président de la FAEQ, Claude Chagnon.

C’est ainsi que la médaillée olympique des Jeux de Pyeongchang Kim Boutin et l’olympienne Anne-Marie Comeau, la championne du monde Laurence Vincent-Lapointe de même que la médaillée de bronze aux mondiaux Sophiane Méthot, soutenues par La Capitale en 2017, sont de retour au sein de la grande famille du Programme de bourses La Capitale Assurance et services financiers en 2018.

La patineuse de vitesse sur courte piste Kim Boutin a ébloui le Québec en février avec sa récolte de trois médailles, une d’argent et deux de bronze. Anne-Marie Comeau a aussi fait écarquiller bien des yeux en se qualifiant en ski de fond pour ses premiers Jeux en Corée du Sud, elle qui s’entraînait principalement en athlétisme depuis quelques mois.

L’été dernier, Laurence Vincent-Lapointe a pour sa part ajouté deux couronnes mondiales à son impressionnante récolte en canoë de vitesse, tandis que la trampoliniste Sophiane Méthot est devenue la première Québécoise médaillée à l’épreuve individuelle des Championnats du monde en novembre.

Tableau des récipiendaires du Programme de bourses La Capitale Assurance et services financiers 2018