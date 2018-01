Un premier match au Centre Bell pour Samuel Girard

Patineurs nord-américains de la LHJMQ 2 ZADINA FILIP 27-Nov-99 HALIFAX RW 8 DOBSON NOAH 07-Jan-00 ACADIE-BATHURST D 12 MCISAAC JARED 27-Mar-00 HALIFAX D 13 VELENO JOSEPH 13-Jan-00 DRUMMONDVILLE C 18 GROULX BENOIT-OLIVIER 06-Feb-00 HALIFAX C 35 FORTIER GABRIEL 06-Feb-00 BAIE-COMEAU LW 36 BEAUDIN NICOLAS 09-Oct-99 DRUMMONDVILLE D 37 BERNARD XAVIER 06-Jan-00 DRUMMONDVILLE D 41 BOUCHARD XAVIER 28-Feb-00 BAIE-COMEAU D 53 SALDA RADIM 18-Feb-99 SAINT JOHN D 54 ZAVGORODNY DMITRI 11-Aug-00 RIMOUSKI LW 65 MACDONALD ANDERSON 16-May-00 MONCTON LW 68 KURASHEV PHILIPP 12-Oct-99 QUEBEC C 73 SOKOLOV EGOR 07-Jun-00 CAPE BRETON LW 74 KOTKOV VLADISLAV 08-Jan-00 CHICOUTIMI LW 90 IVAN MICHAL 18-Nov-99 ACADIE-BATHURST D 99 DUCHARME JUSTIN 22-Feb-00 ACADIE-BATHURST LW 120 GUAY NICOLAS 18-Jun-99 DRUMMONDVILLE C 122 MCKENNA JEREMY 20-Apr-99 MONCTON RW 135 BOUDRIAS SHAWN 14-Sep-99 GATINEAU RW 147 HENMAN LUKE 29-Apr-00 BLAINVILLE-BOISBRIAND C 158 HOUDE SAMUEL 08-Mar-00 CHICOUTIMI C 168 MCCORMICK ADAM 25-Jun-00 CAPE BRETON D 171 VESTERINEN SAKU 28-Feb-99 CHARLOTTETOWN D 174 GROUCHY MATTHEW 19-Nov-99 QUEBEC RW 182 MARTEL JORDAN 24-Feb-98 BAIE-COMEAU RW 187 ETHIER THOMAS 12-Oct-99 BLAINVILLE-BOISBRIAND LW 207 LYNCH ROBERT 16-Jun-98 DRUMMONDVILLE C Gardiens nord-américains de la LHJMQ 1 GRAVEL ALEXIS 21-Mar-00 HALIFAX G 2 RODRIGUE OLIVIER 06-Jul-00 DRUMMONDVILLE G 4 MANDOLESE KEVIN 22-Aug-00 CAPE BRETON G 10 HARVEY SAMUEL 04-Feb-98 ROUYN-NORANDA G 16 EMOND ZACHARY 20-Jun-00 ROUYN-NORANDA G 20 FITZPATRICK LUCAS 04-Jul-00 SHAWINIGAN G 21 MOODY DANIEL 01-Jan-00 DRUMMONDVILLE G 25 COTE-CAZENAVE TRISTAN 12-Oct-99 VICTORIAVILLE G