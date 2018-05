Un Trifluvien à la tête de l’Équipe régionale pee-wee de la Mauricie

Baseball Mauricie a annoncé la nomination de Denis Dupont a titre d’entraîneur-chef de l’Équipe régionale pee-wee féminine de la Mauricie. Cette formation se rendra aux Championnats provinciaux de baseball féminin, qui auront lieu du 20 au 22 juillet prochain, à Laval.

Coach Dupont est fortement impliqué au sein de l’Association de baseball de Trois-Rivières-Ouest (ABMCOTR) depuis plus de dix ans. Il occupe le titre d’entraîneur, mais aussi de vice-président des opérations baseball pour l’association trifluvienne. Il a eu l’occasion d’être entraîneur-chef dans différentes catégories, notamment Atome, Moustique, Pee-Wee, Bantam et Midget.

«Denis a su transmettre à ses joueurs et joueuses, au cours de toutes ces années, la passion qu’il avait pour le baseball. Bravo à Denis et bonne chance à ta future équipe qui sera sélectionnée au cours des prochaines semaines», a commenté Baseball Québec – Région Mauricie via sa page Facebook.