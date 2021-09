Travaux sur un pont d’étagement: une bretelle d’accès à l’autoroute 55 sud fermée pour quelques semaines

À partir du 16 septembre à 22h, la bretelle d’accès à l’autoroute 55 en direction sud, par le boulevard Saint-Jean, sera fermée en tout temps pour une durée d’environ quatre semaines.

Cette entrave permettra au ministère des Transports d’effectuer des travaux sur la structure située sur l’autoroute 55, au-dessus de l’autoroute 40 à Trois-Rivières.

Les travaux de réfection du pont d’étagement consistent à remplacer les côtés extérieurs et les dispositifs de retenue, réparer les poutres et les colonnes de soutien,

remplacer certains appareils d’appui, remplacer les joints de la structure et construire un portique de supersignalisation permettant de recevoir un panneau qui sera déplacé avant le début des travaux sur la structure.

Durant les travaux, deux chemins de détour seront mis en place: le boulevard Jean-XXIII, le boulevard Mauricien et le boulevard des Athlètes pour les usagers désirant rejoindre l’autoroute 55 sud et le boulevard Jean-XXIII, la rue Charbonneau et la bretelle d’accès de la place des Miliciens pour les automobilistes qui se dirigent vers l’autoroute 40 est.

Ce projet de réfection, débuté en mai 2021, entraîne aussi différentes entraves de nuit, telles que des fermetures de voies ou de bretelles, selon l’avancement des travaux.

Le pont d’étagement devra également faire l’objet d’une fermeture complète de nuit lors de certaines étapes du remplacement des joints.

La fin des travaux est prévue en décembre prochain.

Le coût du contrat pour ce projet est de 3,7 millions de dollars

(M.E.B.A.)