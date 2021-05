Travaux sur le boul. Saint-Jean: détour à prévoir cette semaine

Du 18 au 21 mai prochain, la Ville procédera à des travaux d’excavation face au 4030, boulevard Saint-Jean, ce qui entraînera un détour via les rues avoisinantes.

Ces travaux sur le réseau d’aqueduc et les conduites sanitaires empêcheront la liaison sur le boulevard Saint-Jean entre la rue Saint-Bruno et le boulevard des Chenaux. Un détour est prévu par la côte Richelieu, la rue de Cherbourg, la côte Rosemont et boulevard des Chenaux.

La circulation locale sera permise entre le boulevard des Chenaux et les bureaux de Cogeco, ainsi qu’entre la côte Richelieu et la rue Saint-Bruno.

Étant donné la nature des travaux, il est impossible d’effectuer les travaux par phasage afin de permettre la circulation automobile.