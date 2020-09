Travaux sur la rue Notre-Dame Ouest dans le secteur Pointe-du-Lac

Les 24 et 25 septembre, la Ville de Trois-Rivières procèdera à des travaux sur son réseau d’aqueduc et d’égout, ce qui aura pour effet d’empêcher la circulation sur la rue Notre-Dame Ouest, entre le chemin de la Pointe-du-Lac et le boulevard Mauricien.

Un détour est prévu par le boulevard Mauricien, le chemin Sainte-Marguerite et le chemin de la Pointe-Du-Lac.

Les travaux d’excavation pour le branchement des services d’égout et d’aqueduc seront face au 9711 de la rue Notre-Dame Ouest.

La circulation locale sera permise entre le chemin de la Pointe-du-Lac et le 9711 de la rue Notre-Dame Ouest, ainsi qu’entre le boulevard Mauricien et le 9711, rue Notre-Dame Ouest.

Étant donné la complexité des travaux, il est impossible d’effectuer les travaux par phasage afin d’assurer la circulation automobile.