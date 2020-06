Travaux reportés au 15 juin sur l’autoroute 40

Le ministère des Transports avise que les travaux de remplacement de la bande centrale de l’autoroute 40 à Trois-Rivières débuteront le 15 juin. Ceux-ci devaient débuter le 9 juin.

Considérant l’ampleur des travaux à réaliser, ceux-ci sont planifiés sur 3 ans, à raison d’une phase par année.

Les interventions prévues à l’été 2020, d’une durée d’environ 10 semaines, concernent le tronçon se situant entre le pont Radisson jusqu’à la hauteur de la rue Laviolette. Les travaux entraîneront la fermeture des bretelles d’entrées Des Estacades en direction Ouest, et Des Chenaux en direction Est, pendant toute la durée des travaux.

De plus, la voie de gauche sera retranchée à certains endroits sur l’autoroute, laissant ainsi deux voies disponibles à la circulation.

Des impacts pour la STTR

La Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) modifiera le trajet de la ligne 60 pour une durée indéterminée, en raison de travaux routiers menés par le ministère des Transports du Québec (MTQ). À compter du 17 juin, ces travaux bloqueront les bretelles d’accès à l’autoroute 40 situées sur le boulevard des Chenaux et la rue Barkoff.

L’accès au pont Radisson n’étant plus possible à partir de ces bretelles, le trajet de la ligne 60 sera revu et les usagers sont invités à planifier leurs déplacements pour éviter de mauvaises surprises.

Modification de la ligne 60 direction terminus UQTR (en semaine)

À compter du 21 juin, les usagers en provenance des Galeries du Cap devront utiliser la ligne 10 pour se rendre au terminus centre-ville. À partir du terminus centre-ville, une correspondance doit être réalisée pour se rendre à destination.

Modification de la ligne 60 direction Galeries du Cap (en semaine)

À compter du 21 juin, les usagers en provenance du terminus UQTR devront faire une correspondance avec la ligne 5, à l’intersection des rues Williams et du boulevard des Chenaux. Ils seront dirigés au terminus centre-ville et utiliseront la ligne 10 pour se rendre aux Galeries du Cap.

Modification de la ligne 60 direction terminus UQTR (soir et fin de semaine)

Dès le 17 juin, l’autobus accédera à l’autoroute 40 Ouest via le boulevard Thibeau. Le reste du trajet demeure inchangé.

Modification de la ligne 60 direction Galeries du Cap (soir et fin de semaine)

Dès le 17 juin, l’autobus empruntera l’autoroute 40 direction Est, avant de changer de direction et se rendre aux Galeries du Cap. Le reste du trajet demeure inchangé. Toutefois, les usagers se présentant à un arrêt situé entre l’UQTR et l’intersection du boulevard des Chenaux / rue Lajoie sont priés d’arriver 6 minutes plus tôt que l’horaire habituel.

La STTR invite les usagers à consulter la page http://www.sttr.qc.ca/detours2020 pour en savoir plus sur les modifications apportées à la ligne 60, ainsi que sur les détours éventuels qui pourraient être engendrés par les travaux routiers. Un nouveau module est aussi déployé sur la page d’accueil pour visualiser rapidement les détours en vigueur sur le réseau.