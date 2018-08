Travaux majeurs au Complexe sportif Alphonse-Desjardins

Crédit photo : Audrey Leblanc

RÉNOVATIONS. Le Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) procèdera à plusieurs travaux de rénovation au cours des prochains mois. La surface synthétique intérieure sera remplacée, les systèmes électriques refaits, les systèmes mécaniques mis à niveau et les zones affectées par la pyrrhotite réparées.

Le coût total de ces rénovations dépassera les 2,5 millions de dollars. Le gouvernement du Québec paiera la moitié de la facture. L’autre portion sera assumée par la Ville de Trois-Rivières et la Commission scolaire du Chemin-du-Roy.

Pour le directeur général du CSAD, David Labrecque, ces travaux sont l’aboutissement de trois ans de travail. «Dans les dernières années, on a vécu des phases de restructuration et l’un des volets était la mise à jour des systèmes et infrastructures pour assurer la pérennité du CSAD», explique M. Labrecque.

L’échéancier des travaux sera établi sous peu. «Il y aura toute une chorégraphie à organiser, ne cache pas le directeur général. On ne pourra pas tout faire dans les 2-3 mêmes mois. On devra étaler les travaux sur plusieurs mois pour limiter l’impact sur la clientèle.»

«On va tenter de travailler dans les saisons creuses, ajoute ce dernier. Par exemple, la surface synthétique intérieure est à peu près inutilisée l’été, donc ce sera un bon moment pour effectuer les travaux.»

Par ailleurs, rappelons que le CSAD a reçu récemment une aide financière pour remplacer son système de réfrigération pour la patinoire, construire une salle mécanique et installer des équipements de récupération de chaleur.