Travaux automnaux: Le Pont Laviolette devra fermer à la circulation

Les automobilistes empruntant le Pont Laviolette la nuit devront s’adapter à l’automne prochain, car ce dernier sera complètement fermé à la circulation de 0h30 à 2h, et entre 3h et 4h30, du lundi au jeudi, et ce, dès le mois de septembre.

Le ministère des Transports (MTQ) n’a nul autre choix que de procéder ainsi puisque d’importants travaux sont prévus sur le pont.

«On doit remplacer les membrures, soit chacun des éléments qui forment la charpente métallique du pont. Certaines membrures seront renforcées, d’autres remplacées, et certaines même ajoutées. De grosses pièces de béton seront manipulées au-dessus des voies de circulation alors ce serait beaucoup trop dangereux de laisser les véhicules circuler en dessous», explique Roxanne Pellerin, porte-parole régionale du MTQ.

«Les heures de fermeture ont été déterminées en tenant compte de plusieurs facteurs, dont l’activité sur le pont. On est conscient de la répercussion que la fermeture aura chez certains usagers. Par contre, nous aviserons dès que nous aurons les dates exactes pour que les gens puissent changer leur horaire de déplacement.»

Les travaux sont préalables au futur remplacement de la dalle centrale du Pont Laviolette annoncé au printemps dernier. https://www.lecourriersud.com/pont-laviolette-travaux-de-100-m-sur-une-periode-de-5-ans/

«Les éléments seront préfabriqués et la future dalle sera beaucoup plus épaisse, ce qui signifie que son poids sera plus grand. Les travaux à effectuer cet automne viennent augmenter la capacité structurale du pont», conclut Mme Pellerin.

Il est pour le moment impossible de prévoir la durée des travaux, bien que le MTQ parle de quelques semaines.