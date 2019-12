Travaux à l’île St-Quentin: moins chers que prévu

La réalisation des travaux de mise aux normes des réseaux d’égout et d’eau potable sur les îles Saint-Quentin et Saint-Christophe coûtera finalement moins cher que prévu de plusieurs millions de dollars. La plus basse soumission, celle de près des Entreprises GNP inc., un entrepreneur général dans les grands travaux de génie civil, est sortie à 4 639 998$, alors que le contrat avait été estimé à près de 7 M$.

Le conseiller municipal du district des Estacades et président de la Corporation de développement de l’île Saint-Quentin, a d’ailleurs tenu à souligner le travail de la Direction du génie et de l’approvisionnement dans ce dossier. «Je remercie l’excellence du travail de la Direction du génie et de l’approvisionnement. Ils devaient tenir compte des réalités particulières de l’île Saint-Quentin. Je me réjouis que les travaux puissent débuter bientôt et que ce soit en-dessous du prix estimé. C’est une bonne nouvelle.» Afin de réaliser ces travaux de mise aux normes, l’accès à l’île Saint-Quentin sera interdit à toute personne non autorisée à compter du 22 décembre. Rappelons que cet important chantier consiste en la construction des infrastructures d’eau potable et d’égout en prévision des aménagements projetés dans le Plan d’aménagement du Parc de l’île Saint-Quentin. En raison du niveau élevé de la nappe phréatique, la tenue des travaux en hiver facilite leur exécution. Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin du mois de mai, de sorte que les activités estivales de l’île ne seront pas perturbées. La Ville souligne que d’autres options sont disponibles pour les amoureux des activités hivernales, telles que la piste de ski de fond et le sentier de patinage au parc de la Terre-des-Loisirs, les étangs de glace des parcs des Chenaux et Pie XII, les pistes de ski de fond, de raquettes et de randonnée pédestre au sentier Forestia (Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac) et à l’aire écologie Châteaudun, entre autres. Notons que pour ne pas pénaliser les membres de l’île, la date d’expiration de la carte avantages sera prolongée selon certaines modalités. Le temps des travaux, les bureaux administratifs de la Corporation seront relocalisés au Centre de services aux citoyens du secteur est, sur la rue de Grandmont.