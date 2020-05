Travailleur électrocuté chez Margarine Thibault: la CNESST dévoile ses conclusions

La gestion déficiente de l’inspection et de l’entretien du circuit d’alimentation électrique du système moteur-pompe a compromis la sécurité du travailleur Daniel Moreau, décédé à la suite d’un accident de travail chez Margarine Thibault à Trois-Rivières le 5 octobre 2019.

C’est ce qu’a statué l’enquête de la CNESST. Le contact entre le conducteur de continuité des masses et une des phases du connecteur d’alimentation a mis les pièces métalliques du système moteur-pompe sous une tension de 600 volts et a provoqué l’électrocution du travailleur lorsque ce dernier a manipulé la valve de purge du système

D’ailleurs, la CNESST a interdit à l’employeur d’utiliser la pompe à haute vélocité et de l’installation électrique qui y est associée. Un scellé a été apposé sur cette pompe.

De plus, la CNESST a interdit le nettoyage des lignes de production à l’aide de la pompe à haute vélocité et a exigé de l’employeur qu’il fournisse une méthode de travail sécuritaire spécifique à cette tâche. Margarine Thibault inc. a transmis une attestation d’un ingénieur pour l’installation permanente qui sera utilisée pour le nettoyage des lignes de production. Le nettoyage des lignes de production à l’aide d’une pompe à haute vélocité a ainsi été autorisé.

L’entreprise a également reçu un constat d’infraction. Pour ce type d’infractions, le montant de l’amende varie de 17 179 $ à 68 721 $ pour une première offense.

Rappelons que le jour de l’accident, M. Moreau travaillait dans les salles de production de l’entreprise et s’affairait avec un collègue au nettoyage des lignes de production. Vers 22 h, ils ont entrepris le nettoyage de la ligne de production 2. Pour ce faire, ils ont débranché la pompe fixe du réservoir de la ligne de production et ont installé la pompe à haute vélocité montée sur un chariot.

Sous la supervision de son collègue, M. Moreau s’est rendu dans l’atelier mécanique pour brancher le cordon souple alimentant en puissance le moteur de la pompe portative.

Une fois la pompe démarrée et prête à l’utilisation, M. Moreau est revenu à la pompe pour fermer avec ses mains la valve de purge fixée à la tuyauterie métallique de la pompe. C’est alors qu’au contact de la valve, le travailleur a été électrocuté.

Les secours ont été appelés sur les lieux et M. Moreau a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.