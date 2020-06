Transports en commun : le port du masque devient obligatoire

COVID-19. À partir du 13 juillet, le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire dans les transports en commun comme les autobus, les trains, les métros les taxis et les Uber, partout au Québec, pour toutes les personnes de 12 ans et plus a annoncé François Legault lors d’une conférence de presse qui s’est tenu le 30 juin.

«Quand on porte un masque, ce n’est pas pour se protéger, c’est pour protéger les autres personnes au cas où on serait infecté. Je comprends que toutes ces contraintes ne sont pas agréables. Mais c’est le prix à payer pour ne pas revenir en arrière. Personne ne veut recommencer le confinement. Ceux qui ne vont pas porter un masque ou un couvre-visage dans les transports en commun vont être refusés. C’est une question de respect pour les autres personnes», précise le premier ministre.

Notons que pour les enfants de 2 à 12 ans, bien que souhaitable, le port du masque ne sera pas obligatoire. Pour les deux ans et moins, la Santé publique ne le recommande pas parce qu’il y a un risque pour leur santé.