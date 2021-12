Transaction majeure entre Trois-Rivières et Louiseville

L’organisation du Climatisation Cloutier de Trois-Rivières en est venue à une entente avec le Bellemare de Louiseville, tôt ce matin, dans le cadre d’une transaction majeure incluant six joueurs et des considérations futures.

Trois-Rivières envoie au Bellemare le défenseur Gabriel Labbé, l’attaquant Derek Morrissette, ainsi que Yannick Ethier. En retour, Louiseville cède le défenseur offensif Pier-Olivier Lacombe, le rapide attaquant Tristan Lamothe, ainsi que le défenseur Samuel Loiselle.

« C’est une transaction émotive pour notre organisation puisque Morrissette était dans le noyau depuis quelques saisons. Ce n’est jamais facile de laisser partir des joueurs de qualité ailleurs, mais pour recevoir, il faut donner. C’est la même chose avec Labbé. On sait qu’il aspire à jouer à un plus haut niveau à court terme alors on voulait s’assurer d’avoir un défenseur comme Lacombe à long terme », a commenté Fred Lajoie, directeur général du Climatisation Cloutier de Trois-Rivières.

« Lacombe et Lamothe sont deux joueurs qu’on avait ciblés depuis quelques mois déjà alors quand l’occasion s’est présentée de pouvoir les acquérir, on a accéléré les discussions dans les dernières heures. Loiselle était un ajout intéressant pour nous avec son physique imposant. On vient de se rajeunir, mais aussi on arrive avec des joueurs qui sont excités de venir à Trois-Rivières. On était une destination de choix pour eux. Lorsqu’on regarde le résultat, on vient d’avoir le défenseur avec le meilleur lancer dans la ligue, un attaquant qui peut jouer sur notre deuxième trio et un défenseur avec un gabarit imposant. »

L’organisation tenait à remercier Derek Morrissette pour les six dernières années avec l’équipe. Pour ce qui est de Labbé, il avait signé hier pour les Lions de Trois-Rivières, dans la ECHL. Morrissette, qui n’a été limité qu’à 8 matchs cette saison, avait tout de même 7 points au compteur. De son côté, Labbé comptait 5 points en 9 rencontres. Éthier n’avait quant à lui pris part qu’à trois rencontres cette saison.

Pour ce qui est des nouveaux arrivants, Tristan Lamothe présente la même fiche que Morrissette cette saison, soit 7 points en 8 matchs. Les défenseurs Lacombe et Loiselle avaient respectivement 4 points (en 10 matchs) et aucun point (en 2 matchs).

Au moment de la transaction, Louiseville dominait le classement général avec 11 victoires en 14 matchs, pour 23 points. Trois-Rivières pointe au 6e rang avec 4 gains en 13 sorties.