Zach Malatesta tranche le débat en surtemps

Les Mariners du Maine étaient à nouveau les visiteurs, ce soir, au Colisée Vidéotron, pour y disputer le deuxième affrontement d’une série de trois. Callum Booth a réalisé 47 arrêts et Zach Malatesta a donné la victoire aux siens à la toute fin de la période de prolongation.

Les locaux ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, décochant 8 tirs contre aucun dans les 10 premières minutes de jeu. Cet acharnement va rapporter lorsque Dylan Labbé va démontrer un bel effort individuel pour battre le gardien de but Callum Booth. Le #4 des Lions va d’abord longer la rampe avec patience avant de contourner le filet à toute allure pour battre de vitesse un Booth en plein déplacement.

Les Mariners ont contrôlé la fin de l’engagement, mais sans pouvoir trouver le fond du filet. Tristan Bérubé, qui obtenait un 6e départ dans la ECHL, a dû se signaler à quelques reprises pour conserver l’avance des siens.

Comme ce fut le cas hier, les visiteurs ont marqué tôt dans la période, cette fois à la 37e seconde. C’est Nick Master qui est venu compléter à merveille un 2 contre 1 orchestré par Keltie Jeri-Leon.

Les Lions croyaient bien avoir repris les devants en fin de deuxième période alors que l’arbitre en chef a signalé que la rondelle avait pénétré le fond du filet. Or, la reprise vidéo montrait que celle-ci avait bel et bien frappé la tige horizontale.

Trois-Rivières a bénéficié d’une autre chance en or avec moins de 30 secondes à écouler, mais Booth a élevé l’épaule au bon moment pour priver Cam Hillis d’un but.

Une autre chance s’est offerte aux locaux en début de troisième tiers alors que Shawn St-Amant a contourné le filet adverse pour se retrouver seul devant Booth. Ce dernier n’a jamais bronché et l’a suivi jusqu’à ce qu’il décoche son tir qu’il a repoussé de la jambière gauche.

Booth a ensuite continué de garder les siens dans le match pendant que son attaque obtenait qu’un seul tir lors des dix premières minutes de jeu, alors dominé 32 à 16 au tableau indicateur.

Surtemps

On aura finalement eu besoin de temps supplémentaire pour déterminer un vainqueur. Les Mariners se sont vu offrir une supériorité numérique (4 contre 3) alors qu’il ne restait qu’une minute et trois secondes au cadran. Zach Malatesta a ensuite laissé partir un boulet de canon qui allait mettre fin au match.

«On a encore donné un match qu’on n’aurait jamais dû perdre. Encore ce soir, c’est notre indiscipline qui nous coule et ce sont souvent les mêmes joueurs. Dans l’ensemble, c’était un bon match, mais encore une fois, le gardien a fait la différence», a témoigné l’entraîneur-chef des Lions, Éric Bélanger.

«Samedi, on va devoir diriger plus de trafic au filet et continuer de lancer. Lorsque le gardien est hot de l’autre côté, il faut trouver une façon de gagner. Ça va être comme ça en séries éliminatoires aussi, lors des matchs serrés. On vient de jouer deux matchs qu’on aurait dû gagner, mais nous avons perdu les deux.»

Les Lions étaient toujours privés des services d’Olivier Archambault et du capitaine Cédric Montminy.

Les deux troupes bénéficieront d’une journée de repos demain avant de reprendre l’action samedi, dès 19h. Philippe Desrosiers devrait être de retour devant la cage des Lions. La rencontre sera à nouveau présentée à huis clos.