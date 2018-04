Trampoline: Autre pluie de médailles à la troisième Coupe Québec

TRAMPOLINE. C’est à St-Hyacinthe qu’était disputée la troisième et dernière étape de la Coupe Québec 2018. Les 30 portes-couleurs du Club Trampoline Intercité ont fait belle figure en montant sur les différentes marches du podium à 29 reprises.

Laetiah Sauveur qui progresse d’une compétition à l’autre a atteint le sommet en décrochant l’or en trampoline individuel en classe National 5 et l’or en double mini en classe Provincial 4.

Le maillot noir, blanc et rouge était à l’honneur sur les podiums de la classe Provincial 2. Léane Blackburn et Meggy Lebel qui se sont démarquées tout au long de la saison n’ont pas manqué l’occasion de se distinguer à nouveau. Aux concours de trampoline individuel, Meggy s’est emparée de l’or alors que Léane prenait l’argent. En double mini, c’est Blackburn qui a pris les devants tandis que Lebel la suivait en deuxième position. Toutes deux ont uni leurs efforts en trampoline synchronisé pour remporter l’or. Gaëlle St-Pierre Lepitre, la plus jeune compétitrice de la catégorie, récidive pour une troisième fois consécutive avec la médaille de bronze grâce à ses exceptionnelles prestations en trampoline individuel, parmi les 37 participantes. Jane Durand qui frôlait le podium à chacune des Coupes précédentes est finalement montée sur la troisième marche en double mini-trampoline.

Les filles de la classe Provincial 3 ont encore une fois retenu l’attention. Camille Carignan a réussi doublé en or avec de remarquables exécutions en trampoline individuel et double mini-trampoline. Angélie Bourassa a, quant à elle réussit le tour du chapeau, avec le bronze en trampoline individuel, le bronze en double mini-trampoline et l’or en trampoline synchronisé avec sa partenaire Alyssia Veillette. Du côté masculin, Thomas Dumont, a fait sa part avec la médaille de bronze en double-mini-trampoline.

Parmi les 40 concurrentes en classe provincial 1 12 ans et moins, les porte-couleurs du club trifluvien ne se sont pas laissé intimider en envahissant les podiums aux trois épreuves. Charlie Courteau a fait une belle remontée avec l’argent en trampoline individuel et l’or en trampoline synchronisé avec la contribution de Frédérique Hinse. Zoé Fleuret et Élodie Menvielle qui ont respectivement remporté l’argent et le bronze en double mini ont aussi mis la main sur l’argent en trampoline synchronisé. Émy-Rose Bédard a été récompensée pour son travail avec l’or en trampoline individuel. Élia Théoret a livré la marchandise en se méritant l’or en double mini-trampoline, le bronze en trampoline individuel et l’or en trampoline synchronisé avec sa partenaire Jade Nourry qui elle, s’était précédemment accrochée l’or au cou en double mini chez les 13 ans et plus.

Mathilde Vinette, qui évolue en classe Provincial 1 13 ans et plus est montée sur la 3e marche du podium à deux reprises et sur la deuxième en trampoline synchronisé avec sa partenaire Ariane Thibault. Leurs coéquipières, Aurélie Gélinas et Florence Bernard ont aussi mis la main à la pâte avec la récolte de la médaille de bronze en trampoline synchronisé.

Les Champions de la Coupe Québec seront dévoilés sous peu ainsi que les athlètes sélectionnés pour le championnat provincial.