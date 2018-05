Trampoline Intercité au Championnat Canadien de l’Est

TRAMPOLINE. Les meilleurs trampolinistes de l’Ile du Prince Édouard, Nouveau Brunswick, Nouvelle Écosse, Ontario, Québec et Terre Neuve se sont réuni au Championnat Canadien de l’Est pour les classes Provincial 1, Provincial 2, Provincial 3 et Provincial 4.

Pas moins de 17 représentants provenant du Club Trampoline Intercité ont clôturé leur saison de compétitions avec brio. Quatorze d’entre eux ont réussi à se tailler une place pour passer en finale. La délégation du club trifluvien a été le club le plus décoré de la province.

Aux concours individuels, onze médailles ont été amassées dont trois d’or. En classe Provincial 1 12 ans et moins, Élodie Menvielle a été couronnée championne canadienne de l’est aux épreuves de double mini alors que sa coéquipière Émy-Rose Bédard a remporté les honneurs en trampoline. Thomas Dumont a quant à lui dominé aux concours de double mini en classe Provincial 3.

Elia Théoret, qui évolue en Provincial 1 12-, a remporté cinq médailles, dont deux d’argent en individuel. Ses coéquipières Laetiah Sauveur (provincial 4), Meggy Lebel (provincial 2), Mathilde Vinette (Provincial 1 13 ans et plus) sont aussi montées sur la deuxième marche du podium dans leurs catégories respectives aux concours individuels.

Trois médailles de bronze ont été ajoutées pour les concours individuels, soit celles d’Élodie Menvielle (Provincial 1 12), Frédérique Hinse (Provincial 1 12 ans et moins) et Léane Blackburn (Provincial 2).

La délégation trifluvienne a grandement contribué à la récolte de médailles des concours par équipe. Seuls les quatre meilleurs athlètes du dernier Championnat Provincial formaient les équipes pour chacune des catégories. Trois de ces équipes étaient totalement composées des membres du Club Trampoline Intercité.

Elia Théoret, Élodie Menveille, Emy-Rose Bedard et Frédérique Hinse, qui représentaient la classe Provincial 1 12-, ont remporté l’or. Ces trois dernières, ainsi que Zoë Fleuret, ont également empoché l’or en double mini-trampoline chez les 12 ans et moins.

Jane Durand, Gaëlle St-Pierre-Lepitre, Léane Blackburn et Meggy Lebel, qui concourraient en classe provincial 2, ont décroché l’or en trampoline. St-Pierre-Lepitre, Lebel et Blackburn, qui complétaient l’équipe en double mini, ont mis la main sur l’argent.

Angélie Bourassa et Camille Carignan ont aidé l’équipe de trampoline Provincial 3 à s’emparer de l’or. Toutes deux, ainsi que Laurianne Legault, reviennent aussi avec l’argent au cou en double mini.

Mathilde Vinette, qui faisait part de l’équipe en Provincial 1 13+, et Thomas Dumont, qui avait sa place sur l’équipe Provincial 3, ont aussi contribué à la récolte de l’or dans leur catégorie respective.

L’événement s’est clôturé par les concours de trampoline synchronisé ou chacune des athlètes qui étaient jumelé avec une athlète d’une autre province a remporté une médaille. Camille Carignan, Émy-Rose Bédard et Léane Blackburn ont remporté l’or, Angélie Bourassa et Élia Théoret ont mis la main sur l’argent et Meggy Lebel, Frédérique Hinse et Mathilde Vinette s’emparent du bronze.

Laurianne Legault n’a pas baissé les bras suite à une blessure infligée aux échauffements. Sa ténacité qui a donné une médaille en équipe est un bel exemple pour l’ensemble de l’équipe de compétition.