Traitement et ressourcement sous un même toit

La Fondation lymphoedème & mastectomie inaugure sa nouvelle maison MAIN…TENIR L’ESPOIR. Il s’agit d’un centre de ressourcement situé au 743, boulevard du St-Maurice. On y offrira, entre autres, de l’aide, du soutien et de l’écoute pour toutes personnes touchées de près ou de loin par le cancer en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Pour France Sirois, propriétaire de la résidence et cofondatrice de la Fondation, c’est un rêve qui se réalise. «J’y pensais depuis 15 ans. Ça me rend très émotive aujourd’hui de voir qu’on est rendu là, confie-t-elle. La Fondation a grandi au fil du temps et on peut maintenant offrir une expérience améliorée aux gens qui viennent nous voir.»

« C’est un endroit où on va traiter les gens physiquement et psychologiquement, poursuit-elle. Ces personnes-là ont eu un cancer. Elles ont perdu un poumon, un sein ou autre chose. Elles ont vécu un choc. Et quelques années plus tard, elles reçoivent un diagnostic de lymphoedème. Et ça, c’est la goutte qui fait déborder le vase. Malheureusement, le lymphoedème, c’est chronique. Elles sont prises avec ça le restant de leur vie. Ici, il y a des thérapeutes pour contrôler la situation.»

De plus, conférences et des ateliers seront offerts à la maison MAIN…TENIR L’ESPOIR. Le deuil, la réflexologie et l’art-thérapie font partie des sujets qui seront abordés. «On va aussi offrir des demi-journées de bien-être comprenant des soins du visage, du maquillage, de la réflexologie, etc. On aura aussi d’autres activités comme des cours de yoga sur chaise», mentionne Rachel Noël, directrice administrative de la maison.

Groupe de soutien pour les hommes

L’équipe de la maison MAIN…TENIR L’ESPOIR tenait également à offrir de l’aide aux hommes, eux qui sont généralement plus réticents à se confier. C’est pourquoi un groupe de soutien dédié uniquement aux conjoints a été mis sur pied.

«C’est un groupe pour les hommes dont la compagne est atteinte de cancer ou l’a été. C’est un groupe où les hommes vont pouvoir parler de leurs émotions. Ils savent déjà quoi faire pour aider leur conjointe, mais là, ils vont pouvoir parler de comment ils se sentent», explique Mme Sirois. Le groupe se réunira pour la première fois le 9 septembre en soirée.

Toutes les personnes désirant prendre part aux activités de la maison MAIN…TENIR L’ESPOIR sont invitées à devenir membre en se procurant une carte au coût de 25 $.

Rappelons que la Fondation du Lymphoedème, fondée en 2005 par France Sirois et Lise Guilbert Goulet (décédée en 2009 des suites d’un cancer du sein), a uni ses forces en 2019 à la Fondation Mastectomie du Québec, fondée par Annie Hardy afin d’aider un plus grand nombre de personnes. Depuis, la Fondation fait le don de camisole post mastectomie en plus de continuer d’offrir une aide financière aux personnes atteintes du lymphoedème. L’argent recueilli au cours des activités permettra aux bénéficiaires de recevoir des soins appropriés à leurs conditions, camisoles et/ou traitements.