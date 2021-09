Train à grande fréquence: les conservateurs s’engagent à investir 12 milliards $ sur 10 ans

Le Plan pour développer et moderniser des infrastructures régionales du Québec du Parti conservateur du Canada cible deux enjeux importants de la Mauricie: une aide aux victimes de la pyrrhotite, ainsi qu’un investissement dans le projet de train à grande fréquence (TGF).

Les conservateurs s’engagent ainsi à appuyer le projet de TGF Québec-Toronto en investissant jusqu’à 12 milliards de dollars sur dix ans et procéder à la construction du volet Montréal-Québec dans le premier mandat.

« Depuis six ans, les libéraux ignorent les besoins des régions du Québec. Le Canada et le Québec doivent redevenir des leaders mondiaux en matière d’infrastructure moderne. Un gouvernement conservateur va créer des projets rassembleurs. Les conservateurs du Canada sont conscients de l’importance de développer de grands projets d’infrastructures, en particulier dans les régions », affirme Erin O’Toole, chef du Parti conservateur du Canada.

Les Conservateurs avaient également déjà annoncé leur intention d’indemniser rapidement des victimes de la pyrrhotite en investissant 50 millions $ dans les 100 premiers jours d’un gouvernement conservateur.

Les projets de la Mauricie font partie d’une liste d’une douzaine de projets d’infrastructures au Québec, dont la collaboration avec Québec pour promouvoir le projet Avantage Saint-Laurent, le doublement des voies de l’autoroute 55 au Centre-du-Québec et le financement de la construction du troisième lien Québec-Lévis à hauteur de 40%.

« Un gouvernement conservateur va également honorer les enveloppes budgétaires accordées aux divers projets de transport en commun dans la province. D’autres annonces régionales seront dévoilées par l’équipe conservatrice du Québec dans les prochaines semaines. Les libéraux négligent les gens des régions du Québec, les infrastructures et la relance économique. Les conservateurs du Canada vont donner une économie plus dynamique à nos jeunes, avec de bons emplois. Avec notre Plan, on va agir pour les infrastructures régionales « , conclut M. O’Toole. (M.E.B.A.)