Train à grande fréquence : consultations et appels d’offres à l’automne

Le projet du train à grande fréquence (TGF) reliant Québec à Toronto en passant par Trois-Rivières franchit une autre étape importante. Des consultations publiques seront entamées dès septembre et des appels d’offres seront lancés cet automne.

Les consultations seront réalisées auprès des groupes autochtones, des communautés touchées par le projet ainsi qu’auprès des intervenants du secteur privé pour développer le meilleur modèle de prestation de services.

Les prochaines étapes du projet comprennent également des études environnementales et le lancement d’appels d’offres afin de trouver des partenaires privés pour financer le projet et participer à sa mise en œuvre.

«C’est le plus grand projet d’infrastructure en transport du Canada depuis quelques décennies, soutient le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne. On parle d’un trajet de plus de 1 000 km.»

«On consultera notamment une trentaine de nations autochtones, ajoute ce dernier. On est aussi en train de parler avec les différentes compagnies ferroviaires pour qu’on puisse harmoniser les déplacements parce qu’il y aura un partage des rails à certains endroits. L’ingénierie et la conception seront à définir en fonction des ententes qu’on arrivera à conclure.»

Rappelons que la proposition de train à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec consiste à construire des voies ferrées réservées aux voyageurs. De plus, 90 % du trajet sera réalisé en utilisant la propulsion électrique.

Le TGF permettra notamment de réduire de 90 minutes la durée moyenne des déplacements entre Toronto et Ottawa. Le gouvernement du Canada prévoit que le TGF triple le nombre de déplacements annuels par train dans le corridor Toronto-Québec, passant de 4,8 millions en 2019 à 17 millions en 2059.

Mobiliser la communauté

Pour la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, cette nouvelle étape franchie est significative. Dans les prochaines semaines, l’organisation poursuivra ses efforts afin de mobiliser la population dans le but que celle-ci s’approprie le projet.

«On veut inviter les gens à y croire autant que nous pour qu’on rame tous ensemble dans la même direction, mentionne la présidente de la Chambre, Cassy Bernier. Depuis l’annonce qui a été faite il y a deux ans, on travaille fort avec les intervenants du milieu. On va poursuivre nos efforts de mobilisation et on va inviter les gens à prendre part aux consultations pour s’approprier le projet.»

Quant à l’utilisation de la gare de la rue Champflour, rien n’est déterminé pour le moment. Il en sera question dans le cadre des consultations, indique Cynthia Garneau, la présidente et chef de la direction chez VIA Rail Canada. «Je l’aime beaucoup, cette gare, mais à savoir si ce sera celle-là, ça fera partie de nos consultations à venir», répond-elle.