Trafic de stupéfiants : un Trifluvien de 26 ans arrêté

TROIS-RIVIÈRES. Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé tôt ce matin à une perquisition et à une arrestation en lien avec le trafic de stupéfiants. L’opération antidrogue fait suite à des informations reçues par les enquêteurs, mentionnant que le suspect dans cette affaire s’adonnait au trafic de stupéfiants et qu’il était en possession illégale d’une arme à feu.

Munis de deux mandats de perquisition et assistés du groupe d’intervention tactique de la Sûreté du Québec, les enquêteurs se sont rendus dans un logement de la rue Ste-Élizabeth, près du centre-ville, et ont perquisitionné les lieux.

Le suspect, un homme de 26 ans, était seul à l’intérieur et fut mis en état d’arrestation par les enquêteurs. Ils ont ensuite procédé à la fouille du logement qui a permis de saisir une arme à feu prohibée de calibre .22 ainsi que des munitions.

Une quantité de métamphétamine et de marijuana, de même que divers articles reliés au trafic de stupéfiants ont également été retrouvés. Le suspect fut conduit au Quartier général de la police et fut rencontré par les enquêteurs. Il sera conduit au Palais de justice où il sera accusé de possession de drogue pour fins de trafic, trafic de drogue, possession d’une arme à feu prohibée et possession d’armes prohibées.