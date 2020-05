Trafic de stupéfiants: trois personnes arrêtées

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, en collaboration avec leurs collègues de la Sûreté du Québec, ont procédé ce matin à une perquisition et trois arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants.

Tôt mercredi matin, les enquêteurs de la DPTR et de la SQ, accompagnés des membres du groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec (GTI), ont investi un logement de la rue Sainte-Cécile et y ont effectué une perquisition.

L’opération fait suite à des événements de violence entourant le trafic de stupéfiants et au cours desquels des armes à feu furent impliquées.

L’opération a permis de saisir de la cocaïne, du cannabis ainsi que des munitions.

Les policiers ont également procédé à l’arrestation de trois suspects en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. Une femme âgée de 45 ans et deux hommes âgés respectivement de 37 et 25 ans furent mis en état d’arrestation sous des chefs d’accusation de possession simple et de possession de substances désignées en vue d’en faire le trafic, selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Les trois individus furent conduits au Quartier général de la Direction de la police de Trois-Rivières afin d’être rencontrés par les enquêteurs. Un des suspects comparaîtra par voie téléphonique, alors que les deux autres ont été libérés par voie de sommation à comparaître.