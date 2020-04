Trafic de stupéfiants : quatre personnes arrêtées

Les patrouilleurs et les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé, dans la nuit et durant la journée de mardi, à quatre arrestations et quatre perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants.

L’opération antidrogue fait suite à une information acheminée au Service de police, lundi en fin de soirée, à l’effet qu’un individu se trouvant dans une résidence du secteur Sainte-Marthe-du-Cap, avait besoin de l’assistance des policiers.

Lorsque ceux-ci sont arrivés à proximité des lieux, ils ont aperçu une voiture taxi qui quittait la résidence visée. Les policiers l’ont interceptée et ont procédé à l’arrestation des trois passagers. Ceux-ci étaient en possession d’armes à feu et de stupéfiants.

Une vérification de la résidence a permis aux policiers de constater que deux personnes ont été amenées à l’intérieur contre leur gré et qu’elles avaient subi des voies de fait.

Des enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont été mis à contribution afin d’éclaircir les circonstances et le fils des événements.

Une quatrième arrestation a eu lieu hier avant-midi dans un motel du secteur Trois-Rivières Ouest, avec l’assistance du groupe d’intervention de la Sûreté du Québec, compte tenu qu’il y avait possibilité que le suspect soit armé.

Par la suite les enquêteurs et les patrouilleurs ont réalisé quatre perquisitions sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières. Celles-ci auront permis de saisir une arme à feu prohibée ainsi qu’une bonbonne de poivre de cayenne.

Trois suspects, un homme âgé de 38 ans et deux hommes âgés de 27 ans ont comparu par voie téléphonique et reviendront devant le tribunal à une date ultérieure en lien avec des accusations d’enlèvement et de séquestration, de voies de fait, possession d’arme prohibée, possession et trafic de stupéfiants. La quatrième suspecte, une femme âgée de 35 ans, a été libérée avec une promesse de comparaître.