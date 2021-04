Trafic de stupéfiants: deux personnes arrêtées

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) ont effectué une perquisition et procédé à deux arrestations en matière de trafic de stupéfiants le 14 avril en après-midi.

Cette opération fait suite à une interception effectuée par les patrouilleurs de la DPTR 4 avril dernier. Après avoir constaté que le conducteur d’un véhicule était sous le coup d’une sanction liée à son permis de conduire, les policiers avaient procédé à la saisie du véhicule.

Lors de l’intervention, ils avaient constaté la présence de plusieurs stupéfiants à l’intérieur du véhicule, soit 13 litres de GHB, 6146 comprimés de métamphétamine et 11,6 grammes de crack.

Compte tenu que le conducteur du véhicule avait quitté les lieux, celui-ci n’a pas été arrêté lors de l’interception.

À la suite de l’émission d’un mandat d’arrestation pour le suspect et d’un mandat de perquisition pour son domicile, les enquêteurs se sont présentés dans un appartement de la rue Arthur-Guimont, le 14 avril en après-midi.

Sur place, ceux-ci ont procédé à l’arrestation de deux individus. Ils étaient en possession de deux sacs contenants plus d’un kilo de cannabis illicite.

La perquisition de l’appartement a permis de saisir 1,6 kilo de cannabis illicite, 36 grammes de cocaïne, 240 millilitres de GHB et 42 comprimés de métamphétamine. Des quantités de crack, de haschich et de Wax ont également été saisies, ainsi que des armes prohibées et des objets reliés à la vente de stupéfiants.

Un des suspects, Francis Paquette âgé de 27 ans, était le conducteur impliqué dans l’événement où une quantité importante de stupéfiants avait été retrouvée. Celui-ci devait comparaître cet après-midi sous des accusations de possession et trafic de stupéfiants.

Le deuxième individu, un homme de 24 ans fut libéré par promesse de comparaître et devra se présenter au Palais de justice à une date ultérieure.