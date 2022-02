Trafic de stupéfiants: deux personnes arrêtées

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR) ont procédé, lundi en fin d’après-midi, à une perquisition et deux arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants.

L’opération antidrogue fait suite à des informations mentionnant que le suspect s’adonnait au trafic de stupéfiants cependant, ses déménagements fréquents faisaient en sorte qu’il était difficile pour les enquêteurs de le localiser.

Celui-ci faisait également l’objet d’un mandat d’arrestation par la police de Laval. L’homme fut finalement localisé dans un motel de Trois-Rivières au cours de la journée de lundi.

Vers 16h le 31 janvier, les enquêteurs de la DPTR se sont présentés dans une chambre du motel Le Deauville, sur le boulevard Gene-H.-Kruger, afin d’y effectuer une perquisition.

Sur place, ils ont procédé à l’arrestation du suspect, un individu âgé de 41 ans connu des milieux policiers, ainsi que d’une femme âgée de 21 ans.

La fouille des lieux aura notamment permis de saisir 106 grammes de cocaïne, 2 grammes de crack, des comprimés de MDMA, des drogues d’ordonnance telles que Xanax, Hydromorphe, Dilaudid, Clonazépam, Prégabalin et Cialis, des stéroïdes anabolisants, 2200 $ en argent canadien, du poivre de Cayenne et plusieurs articles reliés au trafic de stupéfiants.

Les deux personnes présentes lors de la frappe policière furent transportées au Quartier général afin d’être rencontrées par les enquêteurs. L’homme fut gardé détenu et comparaîtra cet après-midi par visioconférence, sous des accusations de possession et trafic de substances désignées, selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) ainsi que possession d’arme prohibé.

La femme, quant à elle, fut libérée par voie de sommation à comparaître.