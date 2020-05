Trafic de cannabis : un homme de 59 ans arrêté

Mardi après-midi, les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à une perquisition et à une arrestation en lien avec le trafic de cannabis.

L’opération fait suite à des informations transmises aux enquêteurs de la section « Acces cannabis » à l’effet que le suspect s’adonnait au trafic de cannabis illicite à partir de sa résidence.

Les enquêteurs se sont donc présentés dans un logement de la rue Laviolette pour y perquisitionner les lieux. Sur place, ils ont saisi des quantités importantes de cannabis et de métamphétamines, du matériel relié à la vente de stupéfiants, une arme prohibée, des munitions ainsi qu’une somme d’argent canadien.

Le suspect, un homme âgé de 59 ans, a été arrêté et transporté au Quartier général afin d’être rencontré par les enquêteurs. Il a comparu aujourd’hui pour faire face à des accusations de trafic de cannabis et de trafic de stupéfiants selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.