Traditions partagées pour un Noël sucré!

« ­Ma maman a cuisiné jusqu’à 90 ans. J’ai été élevée par quelqu’un qui aimait beaucoup ­Noël et qui faisait des biscuits et des biscuits ! ­On glaçait et on décorait, et on a toujours participé ! ­Tu sais, lécher les batteurs et tout ça… », se remémore ­Hélène ­Ledoux.

Avant même d’avoir ses propres enfants, ­Mme ­Ledoux a commencé elle aussi à confectionner des biscuits de ­Noël, et au fil des années, ses trois filles se sont jointes à la tradition. « ­On faisait des maisons en pain d’épice et tout ça ! », ­lance-t-elle. Mais ça ne s’est pas arrêté là. Il y a une trentaine d’années, une de ses amies, qui n’avait ni l’espace, ni l’équipement pour se lancer dans les grands projets de cuisine, a commencé à cuisiner avec elle.

« J’ai accepté avec plaisir ! ­Encore aujourd’hui, on se réunit dans ma cuisine, parfois même avec nos enfants et nos ­petits-enfants. On passe deux, trois ou quatre jours à confectionner près de 2000 biscuits », révèle ­Mme ­Ledoux. Ce n’est effectivement pas un petit projet, mais des biscuits, ­Hélène ­Ledoux et sa famille en distribuent en cadeaux autour d’eux et en ont toujours un plateau pour accueillir les visiteurs durant la période de festivités.

Un projet bien mijoté

Biscuits aux épices, biscuits sablés, spirales pistache et cacao, boutons aux chocolat, ­tourne-vents aux abricots… ­Ce ne sont que ­quelques-unes des 60 recettes alléchantes qui sont présentées dans le livre ­Biscuits de ­Noël d’Hélène ­Ledoux. « ­Ce sont des recettes de biscuits de ­Noël, avec du beurre et du sucre ! », ­lance-t-elle.

Depuis 2016, ­Mme ­Ledoux a commencé à rédiger des tonnes de notes : des conseils généraux pour bien cuisiner et décorer ses biscuits, l’importance d’utiliser des ingrédients de qualité, l’équipement nécessaire. Sans vraiment savoir pourquoi, le projet pourtant bien entamé a été mis sur la glace. C’est l’arrivée de la pandémie qui a su décider ­Mme ­Ledoux de se lancer sans retenue dans cette aventure.

« ­Je partageais mes journées : à un moment je rédigeais les recettes, et à l’autre moment je cuisinais, parce que je voulais refaire toutes les recettes afin qu’elles soient impeccables et, aussi, prendre une photo de chaque recette de biscuits ! », ­explique-t-elle.

Biscuits de ­Noël contient des recettes familiales qui appartiennent à ­Hélène ­Ledoux, mais également à d’autres membres de la famille ou encore des recettes inspirées de voyages, comme les biscuits spéculoos. Elles sont classées en quatre catégories : biscuits frigidaire, biscuits à la cuillère, biscuits roulés et biscuits façonnés à la main. « J’ai mis les biscuits frigidaire en premier parce que selon moi, ce sont les plus faciles. Mon objectif, c’est que quelqu’un qui n’est pas habitué de faire des biscuits ou qui n’a pas confiance, puisse en cuisiner. Je serais très heureuse d’apprendre que la personne s’est essayée et que ça a fonctionné ! », ­dit-elle.

On retrouve même des trucs de décoration de biscuits avec des spatules qu’elle avait conservés d’un magazine qui date du siècle dernier. « ­Tout ce que je sais, je l’ai partagé. C’est ça le but, que tout le monde soit mieux équipé et plus rassuré ! », ajoute ­Mme ­Ledoux.

Toutefois, ­Hélène ­Ledoux a ses petits coups de cœur parmi sa collection de recettes. Que ce soit les biscuits aux pacanes, citron et graines de pavot ou encore macadam et chocolat blanc, il semblerait qu’il ne faut pas passer à côté de ces délices ! ­Sans oublier les biscuits ­choco-menthe, ces petites douceurs trempées dans le chocolat et les bonbons à la menthe, un classique des enfants !

Il est possible de se procurer le livre ­Biscuits de ­Noël en contactant directement ­Hélène ­Ledoux à

hl@biscuitsdenoel.com.