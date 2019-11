TR-IFF: une programmation relevée pour les amateurs du 7e art

Le Festival international du film de Trois-Rivières (TR-IFF) lance sa troisième édition le 7 novembre avec «Douleur et gloire», le tout dernier long-métrage de Pedro Almodovar pour lequel Antonio Banderas a été récompensé au Festival de Cannes, en guise de film d’ouverture.

Les organisateurs ont redoublé d’efforts afin de présenter des drames, des comédies, des films-documentaires des plus populaires et recherchés. Au programme : une sélection de films qui devrait susciter beaucoup d’intérêt des amateurs de cinéma.

Le TR-IFF présente aussi plusieurs films en avant-première, dont Réservoir de Kim St-Pierre, Sympathie pour le diable de Guillaume Fontenay, Alice et le maire de Nicolas Pariser, Varda par Agnès d’Agnès Varda et Chef.fe.s de brousse de Nicolas Paquet.

C’est la projection de Chaakapesh de Roger Frappier et Justin Kingsley qui clôturera l’événement, le 17 novembre.

Par ailleurs, le TR-IFF propose également une sélection de films pour enfants, dont plusieurs courts-métrages qui se sont démarqués au 23e Regard – Festival international du court-métrage du Saguenay.

Des professionnels du cinéma proposeront aussi des conférences et des rencontres qui permettront de découvrir l’envers du décor et d’en savoir plus sur le 7e art.

L’admission générale restera au prix de 9$ par séance. Les fervents cinéphiles peuvent se procurer une carte ciné-forfait, donnant droit à 6 séances au prix de 45 $. Les étudiants bénéficient d’un tarif réduit à 5$ (avec preuve de scolarité), tout comme les séances de cinéma pour enfants.

Les lieux de vente des billets sont les suivants : Cinéma Tapis Rouge, Ciné-Campus(Séminaire St-Joseph), plusieurs commerces et organismes du centre-ville. Des billets seront aussi disponibles à l’entrée de chaque projection.

Entouré de ses acteurs de toujours, Antonio Banderas et Penelope Cruz, accompagné d’autres fidèles comédiens, avec Douleur et Gloire, Almodovar sublime son art. Son interprétation a valu à Banderas le Prix d’interprétation masculine Cannes 2019. Cet événement d’ouverture sera offert pour le montant abordable de 10$ incluant une consommation.

La programmation complète de l’événement est disponible au www.tr-iff.ca.