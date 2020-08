Toyota RAV4 Prime – Une version hybride rechargeable moins chère que le modèle hybride

Toyota a annoncé cette semaine les prix de la prochaine coqueluche de la marque, le RAV4 Prime. Le Québec va sans doute revivre le même phénomène qu’avec la Prius Prime. Lorsque la Prius Prime avait fait son entrée au Québec, les rabais associés au modèle Prime ramenait le prix plus bal que la Prius régulière. Morale de l’histoire, la version Prime a surpassée les ventes du modèle régulier. Voici maintenant que le RAV4 Prime, fabriqué au Japon débarque chez nous avec le plein rabais de 13 000 $ en raison de sa grosse pile de 18,1 kWh.

Regardons d’abord les prix sans les rabais associés au modèle Prime pour voir la courbe ascendante. Nous réalisons que le Prime respecte la hiérarchie en étant le modèle le plus dispendieux de la gamme. Voici le prix des différents modèles.

Essence Hybride Prime

RAV4 LE : 30 190 $ LE : 32 250 $ SE : 44 990 $

RAV4 Trail : 38 890 $ XSE : 38 740 $ XSE : 51 590 $

RAV4 Limited : 41 250 $ Limited : 42 790 $ XSE Tech : 56 990 $

Voici la même grille de prix en appliquant le rabais de 5 000 $ du fédéral et de 8 000 $ du provincial

RAV4 LE : 30 190 $ LE : 32 250 $ SE : 31 990 $

RAV4 Trail : 38 890 $ XSE : 38 740 $ XSE : 38 590 $

RAV4 Limited : 41 250 $ Limited : 42 790 $ XSE Tech : 43 990 $

Il est facile de comprendre pourquoi Toyota va commencer ses ventes au Québec.

Ce qui distingue le RAV4 Prime de bien des hybrides rechargeables réside dans la performance. Alors que de nombreux hybrides se contentent d’excellentes économies à la pompe, le RAV4 Prime ajoute de la performance. Toyota a conservé le moteur 4 cylindres de 2,5 litres utilisé dans les autres modèles de la gamme et a doté le Prime d’une batterie lithium-ion haute capacité de 18,1 kWh pour alimenter deux moteurs électriques. La transmission intégrale est de série et la puissance combinée de 302 chevaux en fait le véhicule le plus puissant chez Toyota après la Supra. Il y a fort à parier que les gens vont se ruer sur le modèle XE qui est une véritable aubaine. Et tout comme on l’a vu avec la Prius Prime, il y a fort à parier que les modèles hybrides réguliers vont cesser de se vendre, car le Prime une autonomie 100 % électrique de 65 km qui va combler bien des gens et une autonomie combinée annoncée à 965 km. Ce modèle a tout pour lui et c’est ce qui fait tout son attrait.

Si le RAV4 Prime vous intéresse mieux vaut appeler maintenant chez un concessionnaire, car la demande est déjà sans précédant et à ce prix, les gens vont se lancer dessus.

