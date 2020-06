Toyota met fin à la Yaris

Ce n’est un secret pour personne, vendre des voitures sous-compactes n’est plus rentable et tout le monde (ou presque) veut faire l’acquisition d’un VUS. C’est donc dans cette perspective de marché peu reluisante que Toyota a décidé de retirer la Yaris de la route dans sa version à hayon et la berline qui était encore vendue aux États-Unis

Très dommage

Sans être un admirateur inconditionnel de la Yaris, cette petite voiture est fiable, abordable et bien construite tout en roulant sur des vapeurs de carburant. Avec la récession économique qui arrive à nos portes, c’est un petit modèle qui avait encore sa place sur le marché. Les gens ont de moins en moins de choix dans ce segment et seront bientôt dans l’obligation de payer trop cher pour un petit VUS dont il n’ont pas réellement besoin. La Yaris ne méritait pas ce sort. La fin des voitures abordables semble proche et c’est regrettable. Selon des informations obtenues par Toyota aux États-Unis, la production pour les Yaris se termine en juin pour les États-Unis et pas de modèle 2021 sur la route. Pour le moment le Canada continu à vendre la Yaris Hatchback au Québec cette année et les plans pour l’année 2021 seront annoncés ultérieurement.

