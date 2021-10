Toute la culture d’ici réunie sur une seule plateforme

Avec la nouvelle plateforme numérique DICI.ca, Culture Mauricie a l’ambition de rassembler en un seul endroit toute l’offre artistique et culturelle de la Mauricie.

Il s’agit du plus important projet de Culture Mauricie visant à promouvoir les arts et la culture de la région. Avec la relance culturelle qui est bien entamée, le moment était propice pour lancer le projet.

« L’enjeu de la découvrabilité est dans notre mire depuis plusieurs années. On pensait qu’avec la montée du numérique, ça permettrait à nos artistes et organisations d’être plus visibles, mais Spotify et les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon) font en sorte que nos propositions sont noyées dans un océan. Nos artistes sont presque invisibles dans le monde numérique. Il fallait une intervention musclée pour s’attaquer à cet enjeu. L’enjeu de reconquérir le public est au cœur des préoccupation du milieu culturel en ce moment », souligne Éric Lord, directeur général de Culture Mauricie.

DICI.ca veut devenir une référence pour accéder à du contenu exclusif: un magazine comprenant des articles et des actualités, un calendrier culturel régional, une vitrine pour naviguer parmi les œuvres des artistes d’ici et un répertoire pour mieux connaître les artistes et les organismes de Maskinongé à Des Chenaux, de Trois-Rivières à Wemotaci, en passant par Shawinigan, Mékinac et La Tuque.

Vingt-huit personnalités des milliers de l’éducation, des affaires et de la culture ont accepté de devenir des ambassadeurs de la plateforme et de la relance culturelle pour faire rayonner le talent d’ici et favoriser l’engagement du public.

L’autrice-compositrice-interprète Cindy Bédard et Me Cassy Bernier, présidente de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, en sont les porte-parole.

« Les affaires, l’économie et la culture sont intimement liés et la nouvelle plateforme DICI est une excellente vitrine pour les artistes et artisans de la Mauricie. Les arts et la culture contribuent à l’économie et au développement de la richesse de la région », commente Me Bernier.