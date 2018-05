Tout simplement POP

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

CULTURE. À partir de maintenant, le Musée québécois de culture populaire devient le Musée POP, tout simplement.

Ce changement de nom marque, du même coup, un tournant pour le musée régional.

«C’était important pour nous de garder la mission du musée, mais en revampant l’image, explique Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP. On est dans un renouveau. On rayonne plus dans la ville. Je trouve cette nouvelle image plus jeune, plus dynamique et moderne. Ça nous offre des possibilités pour un vaste éventail de sujets.»

«C’est aussi dans un but de démocratisation du mot «musée». Ici, on se veut accueillant, attractif et pour les familles», ajoute-t-elle.

La programmation des expositions et des activités culturelles sera faite en lien avec la mission de valorisation de la culture populaire québécoise. La nouvelle image, créée par la firme Acolyte, se déclinera notamment sur le nouveau site Internet www.museepop.ca.

Le logo sera également adaptable, en ce sens où différentes textures et couleurs selon les expositions et activités qui seront présentées au musée.

