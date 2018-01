Tout simplement Claudine

Crédit photo : Photo gracieuseté

HUMOUR. Claudine Mercier revient à la salle Thompson pour une supplémentaire de son plus récent spectacle le 2 février prochain.

C’est en toute liberté qu’elle revient faire rire le public avec des sujets qui sont chers à son cœur: l’environnement, la politique, la chirurgie, le terrorisme, la chirurgie plastique, le féminisme, les technologies, l’éducation, la quête du bonheur et plus.

«Je trouve que c’est un spectacle plus engagé que mes précédents, mais je reste fidèle à moi-même et à mon style. J’ai des personnages un peu clown, comme la petite fille et Shannon, qui sont de retour aussi. Je fais des imitations chantées de Safia Nolin, Zaz, Sia et Charlotte Cardin, entre autres. C’est un spectacle très varié», soutient l’humoriste.

Ça faisait longtemps que Claudine Mercier souhaitait glisser des gags plus engagés à travers ses numéros. «Je suis beaucoup inspirée par Bill Maher, aux États-Unis. C’est un type d’humour que j’aimerais vraiment faire», confie-t-elle.

Depuis le début de la tournée, les numéros mettant en vedette ses personnages de la petite fille et de Shannon sont parmi les préférés du public, affirme-t-elle. Un numéro sur l’humour est également bien reçu en général.

«Je me gâte aussi avec le numéro de rappel sur les comédies musicales. Les spectateurs l’aiment bien aussi. Visuellement, c’est très beau avec tous les costumes. J’ai toujours aimé ajouter un aspect spectaculaire sur le plan visuel.»

Claudine est le cinquième spectacle solo de l’humoriste qui a entamé sa carrière il y a 25 ans déjà. Depuis, elle a vu le monde de l’humour évoluer. Elle se réjouit aujourd’hui de voir émerger plusieurs excellentes humoristes.

«En créant ce spectacle, ça m’a amené à réfléchir sur le fait qu’il y a beaucoup d’humour au Québec. Je crois qu’avec tout ce qui se passe dans l’actualité, on a besoin de rire plus que jamais», conclut Claudine Mercier.

Claudine | Salle J.-Antonio-Thompson | 2 février, 20h | Billets: 819 380-9797 ou enspectacle.ca

***

Le saviez-vous?

La toute première personne qu’elle a imitée est René Simard.

Avec une amie, elle essayait de l’imiter en chantant «L’oiseau».