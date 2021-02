Tout savoir sur l’impression grand format

L’impression grand format consiste à reproduire un visuel sur un support de grande taille, c’est-à-dire, supérieure à A4.

Caractéristiques de l’impression grand format

Il est possible de copier notre image ou notre message sur différents supports : le PVC, le papier, l’adhésif, le tissu et bien plus. Le choix est vaste et sera influencé par l’usage et l’emplacement visés.

Grâce aux dernières technologies, elle est devenue particulièrement avantageuse. D’abord, la qualité du résultat est impressionnante. Une finition avancée et des couleurs éclatantes sont au rendez-vous.

De plus, la rapidité d’exécution assure un court délai de livraison, sans sacrifier le rendu. Les coûts étant relativement bas, ces produits sont facilement accessibles.

Enfin, l’affichage grand format peut être installé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, étant donné la résistance et la durabilité de plusieurs supports.

Quand utiliser l’impression grand format?

Ce type d’impression permet principalement de communiquer des renseignements importants et de se démarquer de ses concurrents.

Elle est pratique dans plusieurs contextes et pour plusieurs genres d’affichage:

Roll Up et bannières : pour les événements, les expositions, les promotions en magasin, etc.

Banderoles en PVC : pour la publicité, les salons, les événements et ainsi de suite.

: pour la publicité, les salons, les événements et ainsi de suite. Affiches : pour les magasins, les campagnes marketing, etc.

Vinyle microperforé : pour le lettrage des bureaux et des commerces, ainsi que les vitrines.

microperforé : pour le lettrage des bureaux et des commerces, ainsi que les vitrines. Signalisation : pour les chantiers, les écoles, les commerces, etc.

Et bien plus!

En conclusion

L’impression grand format est utile pour véhiculer des messages dans les entreprises, les lieux publics, les salons et tout autre événement.

Faire affaire avec des professionnels et se servir d’appareils spécialisés assurent la qualité du produit. Enfin, il est primordial de se renseigner auprès du courtier en imprimerie et produits visuels sur leurs façons de faire, le type d’imprimante et les supports disponibles afin d’atteindre le résultat escompté.