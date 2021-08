Tout savoir sur les fenêtres en baie (bay windows)

En fait de détails architecturaux, peu d’éléments ajoutent plus de personnalité à une maison que ses portes et fenêtres. Non seulement protègent-elles des voleurs, de la température, des éléments et des insectes, mais elles optimisent l’espace et laissent entrer plus de lumière naturelle. Avec leur projection vers l’extérieur, les fenêtres en saillie attirent beaucoup de propriétaires qui aiment les installer dans le salon, la cuisine ou les pièces moins éclairées.

Cela dit, comme l’installation de fenêtres en baie présente une charge ardue, demander l’avis de professionnels capables de prendre en charge l’installation s’avère une sage décision. Instaltech possède l’expérience et l’expertise pour accomplir tout projet d’installation de bay windows. Voilà tout ce que vous devriez savoir !

Comment choisir une fenêtre en saillie ?

Les experts d’Instaltech peuvent vous guider à travers chaque étape de votre choix, à commencer par le nombre de panneaux, qui varie habituellement de trois à cinq. Les fenêtres peuvent être arquées ou angulaires. Dans ce dernier cas, l’angle de la fenêtre a de l’importance, et les options les plus populaires passent de 10 à 30 ou 45 degrés. Un angle plus prononcé fera entrer plus de soleil, créant un espace favorable pour les plantes de maison.

La finition importe aussi : préféreriez-vous du chêne, du pin ou du stratifié ? Et qu’en est-il du système de fermeture : fixe, à battants ou à guillotines ? Selon vos goûts et votre budget, vous aurez de l’aide pour opter pour la solution qui vous fera le plus profiter de la luminosité, en plus d’ajouter du caractère à votre demeure !

L’ABC de l’installation

L’installation de bay windows comprend parfois l’aménagement d’une structure de support. Si vous en possédez déjà une, il faut absolument l’inspecter pour s’assurer que l’humidité ou la moisissure ne l’ont pas affectée. Heureusement, cet examen tout simple a lieu lors de la prise de mesures. En revanche, dans le cas de fenêtres arquées (bow-window), il est difficile de prévoir la condition du mur dans lequel vous bâtissez, et de mauvaises surprises peuvent survenir. Enfin, pour un effet plus esthétique, vous pourriez vous laisser tenter par l’ajout d’un avant-toit.

Bien que certaines personnes préfèrent installer elles-mêmes leurs fenêtres en baie, cette tâche devrait être accomplie par des experts ou, du moins, des gens qui possèdent de l’expérience en construction. Il ne s’agit effectivement pas d’une simple besogne ! Il faut préparer l’ouverture, la percer, l’encadrer, installer les jambages, couper le parement… et ça continue !

Bref, compte tenu du travail requis, seule une compagnie spécialisée peut garantir une installation fiable et robuste à l’abri de l’eau, du froid et des courants d’air. Pour tout savoir des fenêtres en baie, contactez Instaltech, le pro de l’installation !