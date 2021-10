Tout ce qu’il faut savoir pour bien nettoyer sa laveuse et sa sécheuse

La laveuse et la sécheuse sont parmi les électroménagers les plus dispendieux à l’achat, mais aussi à faire réparer. Saviez-vous que leur durée de vie varie entre 8 et 12 ans ? Selon les experts, le secret pour pouvoir profiter au maximum de ces appareils, tout en préservant leur efficacité, est de les nettoyer efficacement et régulièrement. De plus, entretenir fréquemment la laveuse et la sécheuse, c’est aussi diminuer les risques de sinistres associés à leur utilisation.

Pourtant, la plupart d’entre nous négligent le nettoyage de ces machines essentielles à notre quotidien. La première étape pour remédier à cette situation est d’en apprendre davantage sur leur entretien. Ici, découvrez comment nettoyer votre laveuse et votre sécheuse afin d’éviter qu’elles ne perdent leur efficacité ou encore qu’elles ne causent un dégât dans votre résidence.

Les dangers qui se cachent dans votre salle de lavage

Saviez-vous qu’une laveuse mal raccordée ou dont les tuyaux sont mal entretenus est la première cause de dégâts d’eau résidentiels ? De plus, chaque année, ce sont près de 150 incendies résidentiels qui sont causés par des feux de sécheuse, au Québec.

Voilà des faits inquiétants qui témoignent des dangers importants qui se trouvent dans votre salle de lavage. Pour prévenir ces incidents, rien de mieux que d’entretenir votre laveuse et votre sécheuse en suivant les conseils élaborés ici-bas.

Le nettoyage 101 de sa laveuse

L’accumulation de détergent, la prolifération de bactéries et de moisissure, les dépôts de saletés… Votre laveuse a la vie dure ! Et, malgré tout ça, elle doit faire de son mieux pour nettoyer vos vêtements sans les abîmer. Une tâche plutôt compliquée lorsque ses parois, son tambour et ses tuyaux sont remplis de saleté. Pour une laveuse plus efficace et des vêtements plus propres, suivez les conseils de nettoyage ci-dessous :

À chaque semaine…

Nettoyez les distributeurs de détersif et d’assouplisseur, lorsque la laveuse est équipée d’un bras central, avec de l’eau chaude et du savon pour éliminer l’accumulation de produit et de saleté.

Avec une éponge humide, nettoyez l’intérieur du tambour pour éliminer les dépôts de saleté. Après le nettoyage, assurez-vous de bien essuyer le tambour pour éviter la condensation.

Si vous avez un animal de compagnie et que les poils s’accumulent dans la laveuse, passez l’aspirateur dans cette dernière.

À chaque mois…

En plus des suggestions suivantes, effectuez l’entretien selon les recommandations du manufacturier. Réalisez aussi un nettoyage plus complet de votre machine pour la vidanger. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Réglez votre laveuse au cycle le plus long et le plus chaud.

Ajoutez-y la solution nettoyante suivante : Si vous avez une laveuse frontale : deux tasses de vinaigre blanc mélangées à un quart de tasse de bicarbonate de soude. Si vous avez une laveuse traditionnelle : quatre tasses d’eau de javel.

Dans les deux cas, vous pouvez également utiliser un produit nettoyant spécifique pour les laveuses.

Démarrez le cycle. a. Si vous avez une laveuse frontale : laissez la laveuse terminer le cycle. Ensuite, utilisez une éponge à récurer imbibée d’eau et frottez l’intérieur du tambour. Nettoyez aussi le joint en caoutchouc autour de la porte. Séchez avec un linge sec et propre.

b. Si vous avez une laveuse traditionnelle : interrompez le cycle quelques minutes après l’avoir démarré et laissez l’eau de javel agir pendant une heure, avant de remettre votre laveuse en marche. Une fois le premier cycle terminé, démarrez-en un deuxième et ajoutez-y quatre tasses de vinaigre blanc. Avant l’essorage, interrompez le cycle, armez-vous d’une éponge à récurer et frottez les parois et autres endroits que le mélange d’eau et de vinaigre ne peut atteindre. À la fin du cycle, n’oubliez pas d’essuyer le tambour pour éviter la prolifération de bactéries.

À tous les changements de saison…

Vérifiez que vos tuyaux sont toujours bien raccordés, qu’ils sont en bon état et qu’ils ne sont pas écrasés par votre laveuse ou votre sécheuse. Ceci aidera à prévenir les dégâts d’eau.

Le nettoyage 101 de la sécheuse

Une sécheuse mal entretenue consomme non seulement plus d’énergie pour sécher vos vêtements, mais vous expose aussi à des risques d’incendie important. En effet, la charpie s’accumule dans le conduit d’évacuation, ce qui empêche la chaleur de circuler. Le résultat ? La charpie s’enflamme dans le conduit, provoquant un feu de sécheuse. Il est donc essentiel d’entretenir votre sécheuse. Voici comment :

À chaque utilisation…

Videz et nettoyez le filtre de votre sécheuse.

À chaque mois…

Vérifiez que le clapet extérieur n’est pas obstrué. Ce geste de prévention est particulièrement important en hiver, alors que la neige s’accumule et peut bloquer le clapet.

Éliminez les débris et la charpie accumulés sur le sol, autour de votre sécheuse, à l’aide d’un aspirateur ou d’un balai.

À chaque six mois…

Videz la charpie accumulée dans le conduit (le tuyau flexible) de votre sécheuse, à l’aide d’un aspirateur. Pour ce faire, déplacez votre sécheuse et retirez-le. Si ce dernier est trop encombré, remplacez-le par un nouveau conduit.

À tous les trois ans…

Faites réaliser un entretien complet de votre sécheuse par un professionnel. Puisqu’il peut être difficile de bien nettoyer et désobstruer les conduits par soi-même, il est recommandé d’avoir recours au service d’un expert en la matière, à tous les trois ans au minimum.

Fuites de laveuse et feux de sécheuse : couverts par l’assurance habitation ?

Mais, qu’arrive-t-il si, malgré un nettoyage assidu de ces appareils, votre laveuse et votre sécheuse se trouvent à l’origine d’un sinistre ? L’assurance habitation couvre-t-elle un dégât d’eau causé par une laveuse qui fuit ou un incendie résidentiel provoqué par un feu de sécheuse ?

Certains dégâts d’eau sont couverts par l’assurance habitation. De manière générale, votre contrat couvre les dommages soudains et accidentels. Toutefois, plusieurs exclusions s’appliquent, il est important de contacter votre représentant. D’ordinaire, les dommages graduels et la négligence à répétition ne sont pas couverts. De là l’importance d’entretenir votre laveuse, d’inspecter fréquemment ses conduits d’eau et de les faire réparer, pour éviter de vous voir refuser une demande de réclamation pour dégât d’eau par votre assureur.

Pour ce qui est des feux de sécheuse, votre assurance habitation couvre votre résidence et son contenu, en cas de dommages causés par un incendie. De plus, votre responsabilité civile sera couverte, advenant le cas où l’incendie causerait des dommages à des tiers.

