Tous les espoirs étaient permis chez les Aigles de Trois-Rivières

CAN-AM. L’organisation des Aigles de Trois-Rivières a dressé son bilan de saison, cet après-midi, en direct de la terrasse du Stade Stéréo+. Bien que la formation trifluvienne avait échappé les deux premiers matchs à domicile, elle est revenue de l’arrière et a presque réussi le tour de force d’éliminer la meilleure formation de la Ligue Can-Am, soit les Miners de Sussex County.

Imaginez-vous la suite? Nous aurions eu droit à une finale entre les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières.

«Je suis très excité par l’annonce de mon nouveau contrat», confie l’entraîneur-chef, TJ Stanton. «Nous allons travailler la nouvelle équipe dès maintenant et nous avons une évaluation à faire dès aujourd’hui. Ce fut tellement une belle expérience cette saison et les joueurs ont démontré du caractère.»

Les 53 victoires en saison régulière des Aigles représentent un nouveau record d’équipe, mais…

«Nous sommes contents du nouveau record, mais tellement déçus à la fois. Nous avons échappé énormément de matchs lors du premier mois à cause de nos lanceurs de relève. Et nous avons échappé beaucoup de matchs dans le dernier mois à cause de notre attaque en panne. On a échappé 15 avances minimum dans les manches 8 et 9», explique-t-il.

«Si vous demandez aux joueurs présentement, toute l’équipe voudrait revenir. Cependant, beaucoup de choses peuvent arriver d’ici là. Si on regarde le cas de Taylor Brennan, on parle de 32 coups de circuit et de 16 buts vols, en plus d’être bon défensivement. Il peut tout faire! Il a donc de grosses chances d’obtenir sa chance dans le baseball affilié.»

De son côté, le président des Aigles, Marc-André Bergeron a lancé un message à la communauté affaires. «Si les gens d’affaires désirent garder les Aigles, qui aident à l’économie locale du même coup, il y a beaucoup de places à amélioration et c’est un dossier sur lequel je vais travailler en priorité.»

«Nous sommes vraiment fiers d’avoir atteint près de 100 000 spectateurs (93 327) cette saison, ce qui représente une hausse de 15%. Nous sommes fiers de TJ (Stanton), qui après deux saisons de peine et de misère, a rebâti une équipe à son image. On est fier d’avoir pu faire venir des gens qui ont marqué l’histoire du stade, en plus du membre du Temple de la renommée du baseball, Vladimir Guerrero.»

Une augmentation de 5% a aussi été quantifiée sur la terrasse et 44% en ce qui à trait l’achat de billets en ligne. Le président a lui a aussi rappelé le nombre record de victoires en une saison chez les Aigles (53, dont 32 à domicile), ainsi que les 101 coups de circuit de l’équipe et le fait d’avoir en ses rangs le joueur le plus utile à son équipe, Taylor Brennan, et le joueur défensif de la Ligue Can-Am, Sam Dexter.

Il est bien évident que l’organisation des Aigles aurait aimé tenir cette conférence une semaine plus tard, après la grande finale.

«Nous n’avons pas joué notre meilleur baseball en séries éliminatoires», admet coach Stanton. «C’est malheureux, car les gars étaient dédiés. Chose certaine, nous avons un noyau de joueurs très intéressant.»

«C’est certain que nous aurons besoin d’amélioration en relève. Je voudrais également ajouter un ou deux joueurs plus «clutch» en attaque pour que ces gars-là embarquent sur les buts pour nos gros frappeurs. Nous allons avoir besoin de plus de constance aussi», conclut-il.

Rappelons aussi que Chris Murphy a égalé le record de Ryan Bollinger avec le plus de victoires chez les Aigles en une saison avec 11. Le releveur Taylor Hyssong s’est quant à lui emparé du record d’équipe pour le nombre de matchs utilisés avec 41. La formation 2018 a également abattu les records de buts sur balles avec 410, de la moyenne de puissance avec .930 et du plus petit nombre d’erreurs défensives avec 77.

L’ancien partant étoile et actuel entraîneur des lanceurs, Matthew Rusch, sera rencontré dans les prochaines semaines. Serait-il tenté par un retour au jeu? À suivre…