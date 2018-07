Tournoi du Monstre Vert: l’or aux Gouverneurs

BASEBALL. La deuxième semaine du Tournoi Moustique le Monstre Vert de l’Ouest vient de se terminer avec les finales de la classe AA et les premiers matchs des classes A et B. Les Gouverneurs de la Rive-Sud de Montréal, tandis que les Tigers Orange du Lac St-Louis ont remporté le bronze.

La finale pour la médaille d’or opposait les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu et les Gouverneurs de la Rive-Sud de Montréal. Dans un match plus que chaudement disputé, les Gouverneurs ont réalisé une remontée de fin de dernière manche pour l’emporter par la marque de 5 à 4.

Le match pour la médaille de Bronze a été remporté par les Tigres Orange du Lac Saint-Louis devant les Red Sox Bleus des Laurentides.

Les deux équipes de la Mauricie ont terminé avec des fiches de deux victoires et une défaite. Les Aigles Rouges de l’entraîneur Pascal Boilard ont offert de solides performances lors de leurs deux premiers matchs et ont manqué de très peu une présence dans les rondes finales.

William Milot, des Aigles Noirs, a réussi tout un exploit lors de son premier match. Il a canonné un puissant circuit de trois points par-dessus le célèbre Monstre Vert en prolongation pour donner la victoire à son équipe. Le jeune Milot a été le seul à vaincre le Monstre dans la classe AA.

Le concours de coups de circuit a accueilli 70 participants. Le concours, ainsi que le match des étoiles, ont eu lieu dans un parc rempli de spectateurs qui ont vu les meilleurs joueurs «Moustique» en Province.

«Les 24 équipes inscrites dans la classe AA ont toutes offert de belles performances. L’organisation du tournoi a remarqué une très grande parité entre toutes les équipes participantes», a commenté le président Pierre Gélinas par voie de communiqué.

Classes A et B

Les premiers matchs de la classe A et B ont eu lieu dimanche et se poursuivront cette semaine, en soirée, et à compter de 8h30 vendredi et samedi prochains. Les finales des deux classes auront lieu dimanche.