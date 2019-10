Tourisme: Trois-Rivières bat encore des records d’achalandage

BILAN. Après avoir accusé des hausses d’achalandage durant plusieurs années consécutives, les attentes étaient hautes pour la saison touristique 2019. Mission accomplie, les principaux moteurs touristiques ont battu des records encore cette année.

La plus grande hausse a été accordée à la fréquentation du Parc de l’île Saint-Quentin qui a connu une augmentation de 40 % par rapport à la saison 2018. De plus, la série Hommage du Cirque du Soleil a connu la plus grosse saison de son histoire, alors que la musique des Cowboys Fringants a fait grimper de 19 % le nombre de spectateurs à l’Amphithéâtre Cogeco. Ce fut également une année record pour l’édition 2019 du FestiVoix qui a connu une hausse de 12 %.

D’autres records ont été fracassés par le Festival international Danse Encore (10 %) qui présentait cette année une nouveauté avec son défilé pour souligner son 25e anniversaire, ainsi que par le KiNipi spa nordique et hébergement (10 %).

D’autres résultats dignes de mention ont été obtenus par la programmation estivale de l’Amphithéâtre Cogeco (9 %), le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac (17 %), le Salon de jeux de Trois-Rivières (13 %), l’Aqua Parc et camping H2O (5 %), Karting Trois-Rivières (12 %), le Festival Bière et poutine (20 %) et les Aigles de Trois-Rivières (28 %).

« Encore cet été, nos plus importants attraits et événements ont prouvé leur capacité à rassembler les foules avec une programmation toujours plus attractive, un succès qui se répercute sur l’ensemble de l’industrie touristique de la ville et de la région », se réjouit Daniel Rioux, coordonnateur du tourisme chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

« D’une année à l’autre, nous sommes toujours impressionnés de constater que l’intérêt des touristes ne stagne pas, au contraire, il s’intensifie! », poursuit-il. En effet, le site web tourismetroisrivieres.com a encore cette année enregistré un achalandage record. Il devrait franchir pour l’ensemble de l’année 2019 la barre des 1,5M de visiteurs, une hausse de 10 % par rapport à la période précédente.

Daniel Rioux justifie ce succès retentissant par un amalgame de facteurs qui étaient en faveur du tourisme en 2019, que ce soit par la collaboration de Dame Nature, la hausse de la notoriété de la ville, une conjoncture économique favorable et des campagnes promotionnelles efficaces.