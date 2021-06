Tourisme Mauricie: les centres urbains dans la mire

Tourisme Mauricie a dressé un bilan de la saison touristique 2020 qui a été éprouvante pour les raisons que l’on connaît. Si le secteur nature s’est bien tiré d’affaire, les associations touristiques de la région veulent promouvoir davantage les secteurs urbains pour la prochaine saison.

Les villes ont enregistré une baisse de 40% de leur taux d’achalandage comparativement à l’année précédente. Les hébergements, les restaurants et les salles de spectacles ont été, on le devine, les plus affectés par la crise. En revanche, l’engouement des Québécois pour les escapades en nature et leur intérêt renouvelé envers les gîtes ont permis de sauver la mise.

« L’année 2020 a été difficile pour le milieu touristique, mais il y a des attraits qui s’en sont bien sortis malgré tout. On a connu une année en nature plutôt satisfaisante en Mauricie nonobstant le contexte pandémique », affirme Stéphane Boileau, directeur général de Tourisme Mauricie.

Lors de la conférence de presse virtuelle, le président et directeur général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec Martin Soucy a notamment lancé ce message.

« On a une réelle lumière au bout du tunnel pour notre industrie. On peut penser que l’été 2021 sera supérieur à celle de l’an passé. Notre concurrence, ce n’est pas la région de la Mauricie contre la région d’à côté, notre concurrence c’est la piscine dans la cour arrière des gens. »

De quelle façon Tourisme Mauricie pourra-t-il contribuer à la relance des secteurs urbains?

« Avec l’Alliance, il y aura des campagnes de promotion mises en place, commente M. Boileau. On a trois cibles: dire aux familles de venir en ville avec un maillage de la nature à proximité, on voudra s’adresser aux 18-35 ans qui ont une façon de voyager complètement différente des générations plus âgées, et des besoins exprimés de façon différente pour les 55 ans et plus. On divisera ces trois clientèles différemment. »

Plusieurs événements à venir

La Classique internationale de canots de la Mauricie a été le premier événement majeur en Mauricie à confirmer sa tenue bien avant l’annonce du plan de déconfinement par le gouvernement.

« Je veux souligner le travail de Dominic Thibault. Quand on a un responsable de la clinique de vaccination qui fait un plan de mesures sanitaires, on sait que ce sera A++. Je sais que les Défis du parc et d’autres événements s’en sont inspirés. Oui il a lancé un message d’espoir, mais je veux souligner le Festivoix, le Festival western de St-Tite, le Grand Prix de Trois-Rivières… Personne n’a baissé les bras en Mauricie, personne! Et on peut voir qu’ils ont eu raison de le faire. Ça me rend fier de la Mauricie. Il faut souligner qu’il n’y a eu aucune éclosion dans le milieu touristique en Mauricie, ce n’est pas banal. »

Retour sur 2020

Le directeur général de Tourisme Mauricie a qualifié l’année 2020 en trois mots: résilience, créativité et solidarité.

En mars 2020, l’équipe de Tourisme Mauricie a posé des actions afin de soutenir les entrepreneurs de la région. L’une des premières actions a été de créer une cellule de crise pour répondre aux besoins et aux questions de ces derniers.

Une page dédiée a été créée sur le site web de l’organisme afin d’informer en continu les entrepreneurs sur les annonces effectuées, les mesures à respecter, les programmes de soutien financier offerts, etc.

Les membres ont aussi accès à une boîte à outils humaine leur permettant de bénéficier gratuitement de conseils d’experts au niveau des finances, des ressources humaines, du soutien psychologique et juridique.

Toujours dans le but d’inciter la population à acheter local, l’équipe de Tourisme Mauricie a déployé diverses initiatives, dont la campagne Option take-out afin de soutenir les restaurateurs de la Mauricie touchés par la fermeture des salles à manger.

La page web créée pour l’occasion a répertorié 77 restaurants de la région qui offraient des options de livraison et pour emporter. La page a été consultée plus près 3000 fois entre le 7 octobre et le 31 décembre 2020.