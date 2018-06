Tourisme: des nouveautés à la grandeur de la région

Crédit photo : Photo courtoisie

À quelques kilomètres de chez vous, plusieurs nouvelles activités et attraits voient le jour à l’aube des vacances estivales. En voici un aperçu…

Village Western Kapibouska

Le Village Western Kapibouska recrée, dans une portion de la ville de Saint-Tite, un véritable village western que les gens pourront visiter durant l’été. Spectacles Gunfights, visite des Bottes Boulet, taureaux mécanique, espace de pratique et de démonstration de lasso, chasse aux pépites d’or et bien plus attendent les visiteurs. Tous les samedis de l’été, de 11h à 16h, jusqu’au 1er septembre

Sur les traces de Félix Leclerc

Grâce à l’application mobile Ondago, les amateurs d’histoire pourront parcourir le nouveau circuit Félix-Leclerc à La Tuque, où le chansonnier est né en 1914. C’est l’occasion de découvrir les lieux ayant marqué son enfance. Tout l’été au parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais

Tribal Fest prise 2

Le Tribal Fest revient pour une deuxième année à Shawinigan. L’événement met en lumière des sports de nature et de rue pratiqués en freestyle (BMX, paddleboard, slackline). Nouveauté: la programmation s’étend cette fois-ci sur trois jours, soit du 27 au 29 juillet.

Soirées thématiques à Saint-Étienne-des-Grès

Le Café du Marché accueillera différentes soirées thématiques gratuites durant l’été: Having fun with Bill (anecdotes de la vie de tous les jours) les mardis, les jeudis Autour du feu sur la terrasse et samedis 5 à 7 musicaux.

À la découverte des champignons

Partir à la cueillette aux champignons comestibles dans nos forêts en compagnie de guides mycologues de la Mauricie est maintenant possible. Plusieurs activités d’initiation sont offertes en juillet et en août. Info: www.mycomauricie.com

Faire sortir le ninja qui dort en soi

L’Aventurier Trois-Rivières offre un nouveau défi inspiré des émissions américaines Survivor et American Ninja Warrior. Leur Ultime Défi propose plusieurs épreuves totalement différentes qui demanderont aux participants, réunis en équipe, d’user de force, de rapidité, de logique, d’habileté et de coordination.

Tout en numérique

Le Centre des arts de Shawinigan présente l’expérience La Virée numérique. Au programme: expérience sensorielle, lunettes de réalité virtuelle, BD en trois dimensions et réalité augmentée. Du 26 juin au 19 août

Et bien plus!

Nouvelles expositions dans les musées, nouveaux restaurants, nouveaux hébergements: la liste est encore bien longue! Pour plus de détails sur les nouveautés touristiques dans la région, renseignez-vous auprès de votre office de tourisme local ou sur le site Internet de Tourisme Mauricie au www.tourismemauricie.com.

(En collaboration avec Tourisme Mauricie)

Qui visite la Mauricie?

Au total, 90% des visiteurs sont des Québécois provenant en bonne partie de la couronne nord de Montréal (Montérégie, Laval, Lanaudière, Laurentides), de Québec et de Sherbrooke.

Toutefois, la proportion de de visiteurs provenant de l’extérieur du Québec (Ontario, États-Unis et Europe, pour la majorité) dépense davantage d’argent lors de leur séjour.

Les attraits de la région attirent également de nombreux Mauriciens et Centricois.

«On travaille fort pour également attirer des gens de la région dans nos attraits. On souhaite bien outiller les locaux pour les encourager à faire sortir leur visite! Ça peut être d’aller manger au restaurant, aller à un festival, etc.», souligne Catherine Cournoyer, directrice des communications chez Tourisme Mauricie.