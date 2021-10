Tour du chapeau pour le Wolfpack 

Après avoir échappé la première position de la saison aux mains de Métal Perreault, les joueurs du Wolfpack, de la Ligue de balle donnée 3R – Division Tremblay, se sont bien repris et ont remporté les honneurs de la grande finale face aux Wolfs pour une troisième année consécutive.

Le Wolfpack y est allé avec un parcours parfait de 10 victoires en 10 sorties.

Bravo aux Jessy Diamond, Kevin Diamond, Simon Lahaye, Michaël Morin (récipiendaire du trophée du joueur le plus utile des séries), Marc-André Masse et Justin Lahaye, dans la rangée du bas, et aux Christopher Mann, Charles Bonneville, Émile Lajoie, Gabriel Ricard, Guillaume Jutras et Vincent Gingras (capitaine), dans la rangée du haut.