TJ Stanton se dit heureux des changements apportés cet hiver

Les Aigles sont fin prêts!

Les Aigles de Trois-Rivières ont présenté leur formation, ce soir, en direct du Memphis Cabaret en compagnie de différents ambassadeurs de l’équipe.

Le gérant des Aigles, T.J Stanton, s’est dit «heureux de la dernière campagne et des changements apportés durant la saison morte». Il a expliqué avoir examiné son équipe après la saison 2018 afin d’identifier les points forts, ainsi que les points faibles. Il a ensuite désigné ses objectifs et ses besoins, soit en alignant la formation la plus compétitive possible tout en composant avec l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs, en équilibrant l’alignement des frappeurs et en trouvant la meilleure formule possible avec le nouveau «bullpen».

La saison débutera le 17 mai prochain, à Trois-Rivières, alors que les Aigles croiseront le fer avec les Capitales de Québec.

«On voulait se faire un lancement saison différent alors on s’est inspiré de l’Impact. On a donc présenté les joueurs, suivi d’une soirée-bénéfice avec les ambassadeurs. Nos deux joueurs la République dominicaine et Alberth Martinez ne seront peut-être là en début de saison, mais on espère qu’ils soient là bientôt. C’est toujours un peu compliqué avec les papiers», a pour sa part commenté le directeur général, René Martin.

«Si on regarde notre rotation, potentiellement, c’est mieux que l’an dernier. On a une excellente rotation de partants, mais reste à voir si on va rester en santé. Le recrutement de TJ (Stanton) sur papier est impeccable et ça nous laisse présager toute une saison!»

Le propriétaire et président des Aigles, Marc-André Bergeron, a confié que la fébrilité face à cette nouvelle saison se ressentait dans la ville et au stade, de même que chez les employés et les bénévoles. «On va offrir plusieurs nouveautés qui n’auraient pas été possibles sans la collaboration des nombreux partenaires et des ambassadeurs», a-t-il confié.

Après l’annonce de la nouvelle «Loge Charles Turcotte», une seconde s’installe au stade, soit la «Loge Place Biermans». Composée de huit places, elle possèdera également sa propre entrée, ainsi que ses services VIP.

Le nouveau «Lounge», situé au champ extérieur gauche, offrira un point de vue unique sur l’action se déroulant au stade, et ce, pour vingt personnes.

De nombreuses soirées thématiques seront à l’honneur pour la saison qui approche dont les «Soirée de la vinaigrette le Grec», «Soirée alerte poutine en collaboration avec le Grec», «Soirée des chiens en collaboration avec l’hôpital vétérinaire de Trois-Rivières» et plusieurs autres qui seront dévoilées tout au long de la saison.

La «Terrasse Trévi» change de formule et sera plus accessible en étant ouverte à tous les spectateurs possédant un billet d’admission générale les lundis, mardis, samedis et dimanches. Elle passera de 20 places assisses à 50, ce qui l’a rendra beaucoup plus accueillante.