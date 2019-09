TJ Stanton réalise une première chez les Aigles

L’entraîneur-chef des Aigles, TJ Stanton, a été nommé gérant de l’année dans la Ligue de baseball Can-Am. C’est le tout premier gérant des Aigles à recevoir un tel honneur. Pas moins de joueurs ont également reçu des nominations pour 2019.

C’est avec une excellente fiche en saison régulière de 58 victoires et 37 défaites que les Aigles ont livré une chaude lutte aux Miners de Sussex (61-33) pour le premier rang. Stanton a effectué un excellent recrutement durant la saison morte pour être en mesure de mettre sur le terrain une équipe plus que compétitive.

«TJ (Stanton) a toujours été reconnu comme un excellent recruteur pour rassembler une bonne équipe. Son travail durant l’hiver a été exceptionnel et il a su avoir ses éléments importants dès le début de la saison. Il forme un excellent duo d’entraineurs avec son adjoint Kole Zimmerman», a commenté René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.

4 autres nominations

Les joueurs de position Raphaël Gladu et Anthony Hermelyn ont été nommés respectivement voltigeur et receveur de l’équipe d’étoiles 2019 de la Ligue de baseball Can-Am. Avant la dernière série de matchs face aux Jackals, Gladu avait maintenu une moyenne au bâton de .300. Il comptait 7 circuits, tout en ayant produit 60 points. De son côté, Hermelyn a été excellent derrière le marbre en 82 parties. Il a maintenu une moyenne au bâton de .265, tout en envoyant 9 balles sur la lune.

Du côté de l’enclos, le titre de «Lanceur recrue de l’année 2019» n’ira à nul autre que Garrett Harris. Il a été flamboyant et a conservé une impressionnante fiche de 9 victoires et 2 revers, avec une moyenne de points mérités à 3,45. Le géant de 6’’7, Garrett Mundell, a quant à lui récolté les honneurs de «Lanceur de relève» par excellence de la ligue. Il a sauvegardé 20 parties et a maintenu une très bonne moyenne de points mérités sur la butte de 2,38.

«En voyant ces étoiles et en tenant compte que d’autres joueurs auraient pu récolter les honneurs, je ne suis pas surpris que nous approchions des 60 victoires. Du côté individuel, Gladu a performé au-delà de nos attentes. Pour Hermelyn, TJ nous avait présenté ce joueur en 2018 de cette façon, donc ce n’est pas une surprise. Également, Harris a été une recrue qui a des chances de se rendre à 10 victoires et Mundell est possiblement un des meilleurs releveurs de l’histoire des Aigles», a ajouté M. Martin.

La demi-finale opposant les Aigles aux Jackals du New Jersey s’amorcera mercredi en sol américain. Les matchs #3, #4 et #5 sont prévus à Trois-Rivières (#4 et #5 si nécessaire) ce vendredi 19h, samedi 17h et dimanche 13h. (JC)