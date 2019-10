TJ Stanton comme cadeau… d’Halloween!

Le directeur général des Aigles de Trois-Rivières, René Martin, a renouvelé sa confiance envers le gérant des Aigles en lui offrant une nouvelle entente pour l’année à venir.

«T.J. Stanton a toujours été notre seule option. Il est un recruteur et un meneur d’hommes hors du commun. Évidemment, nous avions les mains liées à la fin de la saison considérant l’incertitude qui planait autour de l’équipe. On ne pouvait pas signer une entente dans ce cadre-là», a commenté le directeur général.

Par ailleurs, dès le lendemain du sauvetage de l’équipe, la direction réitérait au gérant leur profond désir de le voir poursuivre sa carrière à Trois-Rivières. Malheureusement, les Aigles n’étaient plus seuls dans la course considérant la valeur marchande du gérant de l’année dans la Ligue Can-Am.

«Il était normal que T.J. explore les différentes options qui s’offraient à lui», explique Jean Tremblay, président du Groupe Vertdure et actionnaire de l’équipe qui a participé personnellement aux discussions avec l’ancien artilleur des Capitales. «T.J. Stanton est tatoué Aigle. En effet, même sans contrat, il a pris sur lui de participer au repêchage spécial et a commencé à faire du recrutement. C’est un joueur d’équipe qui place la cause en avant de ses besoins personnels. Il est un peu l’ADN de cette équipe.»

Le retour de T.J. Stanton à la barre des Aigles signifie que Kole Zimmerman sera lui aussi à son poste au début de la saison. Les deux instructeurs sont littéralement inséparables et se complètent à merveille. La saison de la Ligue Frontier, qui débutera le 15 mai prochain, est en préparation au quartier général des Aigles.

La prévente de billets de saison a atteint un niveau record et la direction de l’équipe et ses ambassadeurs ne ménagent pas les efforts pour qu’on ne parle plus de survie chez les Aigles, mais bien d’un temps nouveau.