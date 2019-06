Tiques et moustiques: des mesures simples pour éviter les piqûres

En ce début de saison estivale, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tient à rappeler aux citoyens l’importance de prendre les précautions nécessaires afin de prévenir les infections contractées à la suite de piqûres de tiques et de moustiques.

La maladie de Lyme, le virus du Nil occidental (VNO) et les virus du sérogroupe Californie sont des maladies transmises à l’humain qui peuvent avoir de sérieuses conséquences sur la santé à long terme si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées à temps.

Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin conseil en maladies infectieuses de la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ, précise « que le meilleur moyen d’éviter les piqûres est de s’en protéger grâce à des mesures simples. Ceci dit, si vous avez une piqûre de tique, il est important de surveiller l’apparition de signes ou symptômes, notamment une rougeur sur la peau de 5 cm et plus. Sachez qu’un traitement préventif pourrait également vous être recommandé, selon différents critères à évaluer, si vous avez été piqué dans une municipalité de la MRC de Drummond, en Estrie, en Montérégie ou en Outaouais. En cas de doute, appelez les professionnels d’Info-Santé 8-1-1. Ils sauront vous diriger vers les bonnes ressources, au besoin, selon la situation.»

Comment vous protéger des piqûres?

La présence de tiques est surtout concentrée dans les espaces où on retrouve beaucoup de végétation tels que les forêts, les boisés et les jardins, alors que les moustiques apprécient les endroits à proximité d’eau stagnante. Voici quelques précautions à prendre pour profiter pleinement de vos activités extérieures :

Portez des vêtements longs et de couleurs claires.

Portez un chapeau et des souliers fermés.

Utilisez un chasse-moustiques, de préférence à base de DEET ou d’icaridine, sur les parties exposées de votre corps. Suivez-bien les modes d’utilisation du produit.

Marchez dans les sentiers et évitez les herbes hautes.

Inspectez tout votre corps et celui de vos enfants après une activité dans un endroit propice aux tiques. Faites-vous aider d’une autre personne ou utilisez un miroir pour les parties moins visibles comme le dos.

Prenez une douche ou un bain dans les 2 heures qui suivent afin d’éliminer la présence de tiques.

Examinez votre équipement et vos animaux de compagnie par précaution pour éviter d’introduire une tique dans votre maison.

Entretenez votre terrain et votre maison : tondez la pelouse, ramassez les feuilles mortes, éliminez l’eau stagnante et assurez-vous que les moustiquaires couvrent bien toutes vos portes et fenêtres.

Statistiques Mauricie et Centre-du-Québec

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), en 2018, 19 cas de maladie de Lyme ont été déclarés dont 14 dans la MRC de Drummond, zone documentée comme à risque, alors que 2 cas du virus du Nil occidental et 2 cas d’infection aux virus du sérogroupe Californie ont été répertoriés dans la région pour cette même année.