Le Théâtre des Nouveaux Compagnons plonge dans l’horreur

THÉÂTRE. Le Théâtre des Nouveaux Compagnons sort de sa zone de confort pour sa première production de l’année 2018 avec la présentation de la pièce Le Pillowman de l’auteur irlando-britannique Martin McDonagh.

Dans cette pièce traduite par Fanny Britt, Katurian, auteur de récits d’horreur, se retrouve mêlé à une enquête policière lorsque les meurtres de deux enfants dans une ville ressemblent étrangement à des récits qu’il a écrits.

Au fur et à mesure que les spectateurs découvriront les histoires de Karturian, des indices seront révélés. L’assistance sera plongée dans un voyage d’horreur teinté de naïveté, en basculant dans l’univers littéraire de Katurian.

«Cette pièce est l’un de mes grands coups de cœur. Quand je l’ai vue pour la première fois ne 2008, je suis resté sidéré. Le suspense embarque rapidement et le texte est magnifique même si la trame de fond est un peu sinistre. Il y a aussi l’intrigue policière qui s’installe quand on découvre que le temps presse puisqu’un troisième enfant est porté disparu», explique Adamo Ionata, metteur en scène du Pillowman.

Il s’agit d’ailleurs de la toute première mise en scène de ce passionné de théâtre qui joue dans diverses pièces depuis 24 ans.

«Je me suis laissé bercer par le texte et par l’énergie naturelle que le texte inspirait chez les comédiens. Le défi a toutefois été de créer une ambiance où l’on ne distingue pas trop ce qui est vrai et ce qui est faux. On bascule beaucoup dans l’irréel, mais ça se fait de façon graduelle et fluide», précise-t-il.

D’ailleurs, les spectateurs ressentiront probablement une certaine confusion d’entrée de jeu. C’est qu’ils apprendront en même temps que le personnage principal tout ce qui se déroule.

«Katurian ne comprend pas pourquoi il est arrêté chez lui par la police. Il ne l’apprendra qu’au poste et apprendra également que son frère est détenu dans la pièce d’à côté. L’assistance se sentira un peu comme le jury de tout ça», ajoute-t-il.

Comédiens d’expérience

Pour cette première aventure dans le monde de la mise en scène, un rêve qu’il a toujours chéri, Adamo Ionata peut compter sur une distribution d’expérience.

On retrouvera notamment Patric Saucier dans le rôle de Katurian, tandis que Patrick Lacombe et Martin Bergeron interprèteront les détectives en charge de l’enquête. De son côté, Jean-François Pinard interprète le frère de Katurian.

«J’ai été tellement chanceux! Ils ont tous embarqué dans cette aventure avec moi. Patric Saucier est tombé en amour avec le texte. Les rôles se sont ensuite comblés naturellement. Jean-François et Patric, qui jouent deux frères, sont des amis d’enfance. Ça fait en sorte que le lien fraternel entre les deux personnages est très réel. Je sens que tous les comédiens sont emballés par ce projet», affirme M. Ionata qui espère rejoindre un nouveau public avec sa production.

Théâtre des Nouveaux Compagnons: Le Pillowman | Maison de la culture (salle Louis-Philippe-Poisson) | 11-12-13 janvier, 20h, et 14 janvier, 14h | Billets: 819 380-9797 ou enspectacle.ca