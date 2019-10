Théâtre des Nouveaux Compagnons: place à la 100e saison!

Peu de troupes de théâtre peuvent se vanter d’avoir 100 ans. Ce sera pourtant le cas du Théâtre des Nouveaux Compagnons (TNC), à Trois-Rivières, qui célébrera son 100e anniversaire de fondation en 2020.

«Notre 100e saison est d’abord une saison comme les autres avec la présentation de trois productions. Puis, en 2020, on fêtera officiellement les 100 ans avec une programmation spéciale. Notre objectif est de présenter des activités du Théâtre des Nouveaux Compagnons durant toute l’année 2020, de janvier à décembre», précise Benoit Pruneau, responsable des communications du TNC.

Pour souligner le tout en grand, la troupe se fera d’ailleurs écrire une pièce majeure par un auteur. La pièce devrait être prête pour l’automne 2020. Plus de détails sur ce projet seront dévoilés ultérieurement. Par ailleurs, le TNC profite de l’occasion pour ramener les lectures publiques. Ces dernières avaient été abandonnées depuis quelques années. Il y en aura quelques-unes à l’horaire pour 2020.

Une saison «navale»

La nouvelle saison de théâtre prendra son envol à compter du mois de novembre. Au programme: trois pièces québécoises qui s’articulent autour d’une thématique navale, en ce sens qu’un bateau est impliqué dans chacune des pièces.

La saison s’ouvrira avec «L’aventure de l’Espadon», de Stéphane Hogue. La pièce met en vedette une brochette de gens colorés sur un bateau de croisière où tout est permis et sans conséquence, le tout étant présenté sur les écrans du monde entier par le biais d’une émission de téléréalité qui tournera évidemment bien mal. On verra 40 comédiens sur scène pour l’occasion, dont près de la moitié qui en seront à une première expérience au Théâtre des Nouveaux Compagnons. Martin Malenfant agit à titre de metteur en scène, assisté de Samuel Fortin.

En janvier, le TNC propose «La Traverse», de l’auteure Corinne Sévigny-Lévesque. Quatre personnes absorbées par leur solitude qui se retrouvent sur le même bateau et qui s’embarquent sur la traversée du fleuve St-Laurent vers Baie-Comeau. Chaque personne aura le temps de se libérer de son fantôme, qui le suit, attaché à un souvenir. La mise en scène du spectacle a été confiée à Annie Trudel et Lucie Trudeau.

Enfin, «Le passage de l’Indiana», de Normand Chaurette, complètera la programmation régulière à la fin mars 2020. Cette production met de l’avant l’histoire d’une grande romancière à qui on a tout dérobé, jusqu’à ses objets les plus intimes. Puis, un passage de son plus récent roman se trouve mot pour mot dans le roman d’un jeune auteur à succès. Pourtant, le plagiaire invoque le hasard pour se défendre.

«Le passage de l’Indiana» avait remporté le Prix du Gouverneur général – théâtre en 1996.

Notons qu’à la suite d’un sondage effectué auprès des spectateurs du TNC l’an dernier, les représentations ont été devancées à 19h30 plutôt qu’à 20h. Également, la représentation du dernier samedi se fera à 16h.

«Ça permettra aux spectateurs d’aller souper au centre-ville ensuite, s’ils le souhaitent. Ça permet aussi d’éviter un conflit d’horaire avec un autre spectacle présenté le même soir. On croit que ça permettra aussi d’attirer un nouveau public», indique M. Pruneau.

Cette année, les trois pièces seront présentées à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture.

Les billets pour assister aux trois productions sont disponibles à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson, au 819 380-9797, ainsi que sur le web au cultur3r.com.