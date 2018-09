Théâtre des Nouveaux Compagnons: entre drame et comédie

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

THÉÂTRE. Le Théâtre des Nouveaux Compagnons passera de la comédie au drame pour sa 99e saison.

C’est Petit déjeuner compris, de Christine Reverho, qui ouvrira la saison. Cette pièce consiste en 17 tableaux prenant tous place dans une chambre d’hôtel bien banale qui brave le temps de 1968 à 2004.

«À la manière de l’émission Saturday Night Live, 34 personnages passeront dans la chambre. C’est une belle pièce pour chasser la grisaille du mois de novembre», souligne la metteure en scène, Valérie Gagné.

Histoires d’amour, de coucheries, de tromperies, de séparation et de réconciliations au programme.

Un drame saisissant et touchant, Danny et les flots bleus de l’océan, suivra en janvier 2019. On y retrouve Danny et Roberta, deux êtres déchirés à en mourir, qui racontent leur solitude. Célane Dodier Côte et Louis-Étienne Villeneuve camperont les deux personnages se rejoignent dans leur misère.

«J’ai eu un coup de foudre pour cette pièce. J’en ai tout de suite aimé la puissance des dialogues. Ils sont crus, incisifs et efficaces. C’est un style coup de poing», affirme Ève Lisée, directrice artistique du Théâtre des Nouveaux Compagnons, qui signera du coup sa première mise en scène pour la troupe. Elle sera assistée de Carolle Lafrance dans sa tâche.

En avril, un autre drame prendra place sur la scène de la salle Anaïs-Allard-Rousseau. Dans Festen, on retrouve une famille conviée au château familial afin d’honorer les 60 ans de Helge, le fortuné patriarche. Mais la fête tourne au vinaigre quand un des fils souffrant d’un trouble psychiatrique, affronte, autour de la table, les démons de son passé et ceux de sa propre folie. C’est Éric Ahern qui en signera la mise en scène.

Il est possible de se procurer un abonnement de saison, qui inclut un billet pour chacune des pièces, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797).

***

-Petit déjeuner compris | Salle Anaïs-Allard-Rousseau | 8 au 17 novembre, 7 représentations

-Danny et les flots bleus de l’océan | Salle Louis-Philippe-Poisson | 19 au 22 janvier, 4 représentations

-Festen | Salle Anaïs-Allard-Rousseau | 4 au 13 avril, 7 représentations